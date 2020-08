Hannover

Am letzten Sonnabend der Ferien in Niedersachsen ist es wie erwartet voll geworden auf den Straßen. Vor allem die Autobahn 7 ist betroffen, wie eine ADAC-Sprecherin sagte. Staus gibt es derzeit unter anderem im Norden der Region Hannover. Zwischen dem Dreieck Hannover-Nord und Westenholz stehen die Autofahrer in Richtung Norden nach Angaben der Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) auf einer Länge von zwölf Kilometern. Auf dem Autobahnstück liegt eine Baustelle – Staus gehören dort zum regelmäßigen Bild.

Die VMZ bezeichnete den Stau auf der A7 als Schwerpunkt, der den Fahrern viel Geduld abverlange. Die Verkehrszentrale rät dazu, vorsichtig zu fahren und den ganzen Bereich möglichst weiträumig zu umfahren. Tatsächlich könnte der Weg über die Landstraße wohl eine sinnvolle Alternative sein. „Ab sechs, sieben Kilometer Stau auf der Autobahn kann sich der Umweg lohnen“, heißt es bei der Verkehrsmanagementzentrale. Der ADAC rät, ab zehn Kilometer Stau von der Autobahn abzufahren.

Knapp 30 Kilometer Baustelle in Südniedersachsen

Auch in Richtung Süden ist die A7 voll – laut VMZ vor allem zwischen Schwarmstedt und Mellendorf. Staus gab es auch auf Höhe Bispingen sowie im Süden zwischen Göttingen und Northeim in Richtung Hannover. Auch dort in Südniedersachsen wird gebaut, die A7 wird auf fast 30 Kilometern Länge auf sechs Spuren erweitert. Laut Polizei kam es am Sonnabend im Baustellenbereich zwischen Nörten-Hardenberg und Northeim-Nord auch noch zu zwei Unfällen. Erhebliche Verkehrsbehinderungen waren die Folge.

Vor allem in Baustellenbereichen stockte es laut ADAC schnell, weil viele niedersächsische Urlaubsrückkehrer und Reisende aus anderen Bundesländern unterwegs sind.

Von dpa/rah