Lokführermangel bremst neuen S-Bahn-Betreiber für Hannover aus

Wegen häufiger Zugausfälle im Weser-Ems-Netz gerät die private Nordwestbahn zunehmend unter Druck. „Wir haben schon im Dezember eine zweite Abmahnung gegen das Unternehmen ausgesprochen“, sagt Dirk Altwig, Sprecher der Nahverkehrsgesellschaft des Landes ( LNVG), die für den regionalen Bahnverkehr in Niedersachsen zuständig ist. Obwohl es wegen fehlender Lokführer bereits einen Ersatzfahrplan mit weniger Fahrten gebe, komme es insbesondere zwischen Wilhelmshaven sowie Delmenhorst und Bremen zu weiteren ungeplanten Zugausfällen.

„ Lokführermangel betrifft alle Unternehmen“

Die Nordwestbahn gehört zum Transdev-Konzern, der mit einer weiteren Tochterfirma von Juni 2022 an auch das hannoversche S-Bahn-Netz betreiben wird. Darum werden die Zugausfälle im Raum Hannover besonders aufmerksam registriert. Ulf-Birger Franz, Verkehrsdezernent der Region Hannover, sieht aber keinen Anlass zu Befürchtungen, die S-Bahn im Raum Hannover werde durch den Wechsel von DB Regio zu Transdev lahmgelegt. „Der Lokführermangel betrifft alle Unternehmen; auch DB Regio hat 2019 etwa auf der Burgdorf-Linie Probleme gehabt“, sagt er. Er verweist auf die verstärkten Bemühungen der Firmen, Lokführer zu rekrutieren und auszubilden. „Sie nehmen das Problem so ernst, dass sie sogar kooperieren“, sagt der Dezernent.

Hannover als attraktiver Einsatz-Standort

Franz vermutet auch, dass die Probleme der Nordwestbahn im Weser-Ems-Netz mit dem Standort zu tun haben. „Ein Einsatzgebiet im Raum Hannover für Lokführer ist attraktiver als das im hohen Norden“, sagt er. Eine eigene Transdev-Tochter für die hiesige S-Bahn bedeute, dass das Personal auch in Notfällen gegen den Willen des Einzelnen nicht zu anderen Betrieben geschickt werden könne. Das mache die Ausbildung in Hannover attraktiver.

Für die hannoversche S-Bahn braucht Transdev rund 230 Lokführer und hat bemüht sich seit dem vergangenen Sommer verschärft um Rekrutierung . „Die Nachfrage ist gut. Wir haben viele Bewerbungen“, sagt Sprecherin Karin Punghorst, konnte allerdings am Montag keine genauen Zahlen nennen. Erste Qualifizierungskurse für die künftigen Lokführer hätten aber mittlerweile begonnen.

Häufige Klagen über die Nordwestbahn

Generell müsse das Ziel sein, „dass die Nordwestbahn kurzfristig und verlässlich das Ersatzkonzept einhält“, sagte LNVG-Sprecher Altwig. In letzter Konsequenz könne der Vertrag mit dem Bahnunternehmen gekündigt werden – mit dem Problem allerdings, dass es kaum möglich ist, kurzfristig Ersatz zu beschaffen. Nach Altwigs Angaben hat die Nordwestbahn bereits für 2018 rund 2 Millionen Euro Strafen wegen Zugausfällen zahlen müssen. „Für 2019 wird die Summe noch spürbar höher“, sagt er.

Wegen Zugausfällen gibt es seit Längerem Klagen über die Nordwestbahn, außer in Niedersachsen auch in Nordrhein-Westfalen. Dort hatte der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr ( VRR) das Bahnunternehmen wegen häufiger Zugausfälle bereits vor einem Jahr abgemahnt. Monatelang mussten viele Pendler am Niederrhein und im Münsterland auf Busse umsteigen.

