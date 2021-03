Bückeburg

Die rot-schwarze Landesregierung in Niedersachsen hat nach einer Grundsatzentscheidung des Staatsgerichtshofs in Bückeburg am Anfang der Corona-Pandemie ihre Informationspflicht gegenüber dem Landtag verletzt. Sie habe so gegen die Landesverfassung verstoßen, entschied der Staatsgerichtshof am Dienstag.

Die Bückeburger Richter gaben damit einer Verfassungsklage der Landtagsopposition von Grünen und FDP recht. Die Regierung sei verpflichtet, den Landtag als Ganzes frühzeitig und vollständig zu unterrichten, wenn es um Themen von grundsätzlicher Bedeutung gehe, heißt es in der Begründung des Gerichtshofs.

Corona-Verordnungen hätten schneller vorgelegt werden müssen

Die Landesregierung habe es jedoch versäumt, dem Landtag im April und Mai 2020 rechtzeitig die Entwurfstexte für die damaligen Corona-Verordnungen vorzulegen, in denen es unter anderem um die Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Pandemie ging. Sie hätte das Parlament zeitgleich mit der Anhörung der kommunalen Spitzenverbände informieren müssen. So seien die Verordnung ohne vollständige Unterrichtung des Parlaments erlassen worden.

Sinn und Zweck der entsprechenden Regelung in Artikel 25 der Landesverfassung sei es, den Abgeordneten die nötigen Informationen zu verschaffen, damit sie ihre Aufgaben wahrnehmen könnten, heißt es in der Begründung weiter. Die getroffenen Corona-Verordnungen hätten weitreichende gesellschaftliche und wirtschaftliche Folgen, berührten Grundrechte, könnten Entschädigungsansprüche gegen das Land auslösen und würden in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert. Nur verschiedene Ausschüsse zu informieren, genüge nicht. Auch bei eilbedürftigen Verordnungen müsse der Landtag als Ganzes vollständig informiert werden.

Grüne: „Staatsgerichtshof attestiert Bruch der Landesverfassung“

Die Grünen-Fraktion begrüßte die Entscheidung. „Der Staatsgerichtshof attestiert der Regierung Weil nichts weniger als einen Bruch der Landesverfassung“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Helge Limburg. Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie habe ein Verfassungsgericht in Deutschland klargestellt, dass auch in Krisenzeiten Regierungen nicht einfach an den gewählten Parlamenten vorbei durchregieren könnten. Die Abgeordneten aus dem ganzen Land müssten von Beginn an mit einbezogen werden, um die Corona-Politik zu verbessern und praxisnäher zu gestalten.

Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg sagte: „Wir erwarten jetzt, dass Ministerpräsident Stephan Weil und seine Regierung auf das Parlament zukommt und Lehren aus diesem Urteil zieht.“ Verbesserungsvorschläge und kritischen Hinweise aus dem Landtag dürften nicht ignoriert werden. Grüne und FDP hatten im vergangenen Jahr ein Organstreitverfahren gegen die Landesregierung angestrengt.

Von RND/epd