Sportvereine verstärken ihren Einsatz gegen sexualisierte Gewalt

Die Aufregung beim SV Harderberg war groß, fast 50 Jahre danach. So lange hat es gedauert, bis die Sache in dem Ortsteil von Georgsmarienhütte bekannt wurde. Ein Diakon, der 1974 in einer benachbarten Kirchengemeinde Mädchen missbrauchte, war später bei dem Sportverein als Trainer tätig. „Wie wir wissen, gibt es weitere Betroffene“, hatte eine als Elfjährige vergewaltigte Frau bei einer von der Landeskirche organisierten Pressekonferenz gesagt. Sie bezog sich dabei auf eine ehrenamtlichen Trainertätigkeit von besagtem Siegfried G. bei einem lokalen Sportverein. Und Peter Kompa, mehr als 40 Jahre lang Vorsitzender des SV Harderberg, erinnerte sich: Der Diakon, der 2017 verstarb, trainierte dort zwei Jahre lang Fußballkinder.

Diakon trainierte auch eigenen Sohn

„Da haben wir einen Schrecken bekommen“, sagt Kompa. Aber nun, einige Wochen nach den Medienberichten über den Diakon, mache sich Erleichterung breit. Anscheinend sei beim SV Harderberg nichts Entsprechendes vorgefallen. „Es hat sich damals keiner gemeldet und es hat sich auch jetzt niemand gemeldet, der etwas erlitten hat.“ Wahrscheinlich sei G., der in der Nachbarschaft wohnte, damals auf den Verein zugekommen und habe seine ehrenamtliche Mitarbeit beim Fußball angeboten. Er habe dann die zehn- bis elfjährigen Jungen trainiert. „Er hat einen Sohn gehabt, der in der Mannschaft spielte“, weiß Kompa noch. Auch sein eigener, gleichaltriger Sohn sei dabei gewesen. Über möglichen Missbrauch habe sich damals keiner Gedanken gemacht. „Früher hat man nicht im Traum daran gedacht, dass es so etwas gibt.“

„Mein Körper gehört mir“ – das wurde Kindern in den 1970er-Jahren meist noch nicht vermittelt. Quelle: Mario Moers

Das änderte sich spätestens, als immer mehr Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche bekannt wurden. Im Sport aber war sexualisierte Gewalt noch lange danach ein Tabuthema. Dabei wurden auch aus diesem Bereich immer wieder Taten bekannt, einzelne landeten vor den Gerichten. So gestanden 2018 zwei Männer, die in einem Hamelner Sportverein Kinder betreut hatten, vor dem Landgericht Hannover, vier Jungen missbraucht zu haben. Sie hatten sich das Vertrauen der Neun- bis Zwölfjährigen erschlichen und auch deren Eltern überzeugt, dass die Jungen bei ihnen in guter Obhut seien. 2019 gab der 51 Jahre alte Leiter einer Fußball-AG in Ronnenberg zu, Jungen in ein Hotelzimmer gelockt und dort missbraucht zu haben. Das Zimmer hatte er eigens dafür in Hannover-Bornum gemietet.

Im selben Jahr verurteilte das Amtsgericht Neustadt einen ehemaligen Mitarbeiter der Polizeidirektion Hannover zu sechs Monaten Haft auf Bewährung und einer Geldstrafe von 3000 Euro. Der 43-Jährige hatte als Fußballtrainer zu einer 14 Jahre alten Spielerin ein Vertrauensverhältnis aufgebaut und sie dann missbraucht.

Sexuellen Missbrauch von Kindern hat auch in Schwimmvereinen gegeben. Ein Täter stand in Lüneburg vor Gericht. Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa (Symbolbild)

Wenig später wurde in Lüneburg der Fall eines Lehramtsstudenten verhandelt, der als Schwimmtrainer bei Jugendfreizeiten der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und darüber hinaus als Fußballtrainer eines Lüneburger Sportvereins Jungen im Alter von zehn bis 15 Jahren zum Teil schwer missbraucht hatte. Das dortige Landgericht verurteilte den 26-Jährigen, der Reue zeigte, zu fünf Jahren und neun Monaten Haft.

Aufklärung in Fußballvereinen

Bereits 2011 war der Fall eines Fußball-Jugendtrainers des Sportclubs Langenhagen bekannt geworden. Der 38-Jährige sollte über Monate an einem zwölf Jahre alten Schützling in seiner Wohnung sexuelle Handlungen vorgenommen haben. Bei der Hausdurchsuchung fanden die Ermittler auch kinderpornografische Dateien auf dem Computer des Trainers. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe hatte der Langenhagener Sportverein umgehend reagiert und den Trainer von seinen Aufgaben entbunden. Den SCL habe seinerzeit die Nachricht arg getroffen, hieß es vonseiten des Vorstandes.

Nach diesem Vorfall sowie einem weiteren beim SV Arnum – ein Fußballtrainer hatte eine Videokamera in der Umkleidekabine seiner Mädchenmannschaft installiert – reagierte auch der Niedersächsische Fußballverband und leistete Aufklärungsarbeit in den Vereinen. Außerdem wurde auf einer Verbandstagung im Oktober 2011 auf SCL-Antrag die Vorlage eines erweiterten polizeilichen Führungszeugnisses für Trainer beschlossen.

In Arnum hätten Mädchen damals die Straßenseite gewechselt, wenn sie den früheren Trainer sahen, erinnert sich Vorsitzender Harald Gries, der auch die Arbeitsgemeinschaft Hemminger Sportvereine leitet. Mittlerweile wohne der Mann nicht mehr im Ort. Alle Trainer und Übungsleiter würden seit dem Vorfall mit der Umkleidekabine darauf hingewiesen, dass der Verein sexualisierte Gewalt keinesfalls dulde, sagt Gries. Jeder müsse eine Selbstverpflichtung unterschreiben. „Man sieht das den Leuten nicht an, man kann in den Kopf nicht hineingucken.“ Von weiteren Vorfällen sei jedenfalls nichts bekannt.

Der Landessportbund thematisiert die sexuelle Gewalt. Er hat seine Zentrale in Hannover beim Maschsee. Quelle: LSB Niedersachsen

Dem Landessportbund (LSB) Niedersachsen sei das Thema ein großes Anliegen, sagte Vorstandsvorsitzender Reinhard Rawe kürzlich im Landtag vor der Enquetekommission zur Verbesserung des Kinderschutzes und zur Verhinderung von Missbrauch und sexueller Gewalt an Kindern. Seit 2010 ist in Zusammenarbeit mit der Sportjugend ein Beratungsangebot für Sportvereine aufgebaut sowie verbandliche Regularien erarbeitet worden.

Unter anderem der Kinderschutzbund, der Landespräventionsrat und die Landesstelle Jugendschutz sind mit im Boot. Das auf zehn Jahre angelegte Modellprojekt „Schutz vor sexualisierter Gewalt von Kindern und Jugendlichen im Sport“ ist in diesem Jahr als Themenschwerpunkt „Prävention sexualisierter Gewalt“ in der Geschäftsstelle der Sportjugend verstetigt worden. Im Juli gab es dazu eine Fachtagung. Deutlich wurde dort, dass Strukturen benötigt werden, die Betroffene ermutigen, sich zu wehren und Vorfälle zu melden. Die Zusammenarbeit mit dem Landessportbund sei eine „tolle Sache“, sagt Antje Möllmann, Landesvorsitzende beim Kinderschutzbund. „Es ist etwas, wovon alle Beteiligten profitieren.“ Allerdings fehle es mancherorts im Land an entsprechenden Beratungsstellen.

Tandemmodelle für Sportvereine

Aktuell gibt es unter anderem in 26 Kreisen Tandemmodelle mit Vertretern aus Sportbünden und Fachberatungsstellen, sie sollen vor Ort Ansprechpartner für Sportvereine sein. „Als neue Tandems hinzugekommen sind Braunschweig, Lüneburg und Oldenburg Land“, sagt LSB-Sprecherin Katharina Kümpel. Im Landkreis Wolfsburg werde der MTV Vorsfelde durch die dortige Fachberatung sowie über den SSB Wolfsburg bei Schutzkonzepten beraten.

Gestartet ist zudem ein Zertifizierungsangebot „Verein(t) zum Schutz vor sexualisierter Gewalt“ für Sportvereine. Für sein Konzept ausgezeichnet wurde in diesem Jahr der SV Wiepenkathen in Stade. „Wir wollen eine Kultur des Hinsehens und der Achtsamkeit im Verein verankern,“, sagt Vorsitzender Waldemar Meglin. An diesem Ziel müsse sich der gesamte Verein zukünftig messen lassen. „Sport soll Spaß machen. Das ist dann der Fall, wenn sich alle sicher fühlen.“

Beim SV Harderberg, hat sich, wie Peter Kompa berichtet, die Aufregung inzwischen gelegt. Es würde auch in diesem Verein mittlerweile genügend Ansprechpartner geben, wenn sich ein Kind oder Jugendlicher bedrängt gefühlt hätte etwa von dem Diakon, der in den 1970er-Jahren in der benachbarten Kirchengemeinde sein Unwesen trieb. „Heutzutage wäre das viel früher aufgefallen“, meint der 76-Jährige. „Die Kinder sind ja viel selbstbewusster geworden und aufgeklärter als früher.“

An der Verantwortung der Erwachsenen allerdings führt kein Weg vorbei. Das Mädchen, das 1974 bei einer Kirchenfreizeit von dem Diakonanwärter vergewaltigt wurde, vertraute sich damals sogar einer Kirchenmitarbeiterin an. Deren Antwort traumatisierte die damals Elfjährige erst recht. „Sie hat mich der Lüge bezichtigt und mir gedroht“, erinnert sich die Betroffene. „Ich dürfte die, wie sie sagte, unerhörten Vorwürfe nicht wiederholen.“ In der Folge habe sie über viele Jahre immer wieder an Depressionen gelitten.

Info: Die Beratungsstelle beim Landessportbund (LSB) in Hannover ist dienstags von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 13 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer 0511-1268274 erreichbar.

Studien beleuchten Grenzverletzungen Welche Erfahrungen haben Sportlerinnen und Sportler mit sexualisierten Grenzverletzungen, Belästigung und Gewalt gemacht? Die Bergische Universität Wuppertal und das Universitätsklinikum Ulm haben dazu im März bei zehn Landessportbünden die bisher größte deutsche Breitensportstudie gestartet und wollen am 4. November erste Ergebnisse vorstellen. Auch der Landessportbund Niedersachsen und die Sportjugend beteiligten sich. Alle mindestens 16 Jahre alten Mitglieder der Sportvereine wurden online anonym befragt. Zusätzlich wurden Maßnahmen zur Prävention und Intervention in den Landessportbünden erfasst. Bisher fehlten Studien dazu, welche Aspekte die Entstehung von sexualisierter Gewalt im gemeinnützig organisierten Vereinssport begünstigen und wie die Vereine und Verbände mit Grenzüberschreitungen umgehen. Die Teilnahme an dem Forschungsprojekt sei ein wichtiger Baustein zur Weiterentwicklung des Beratungs- und Unterstützungssystem, sagte LSB-Vorstandsvorsitzender Reinhard Rawe: „Wo müssen wir in den Beratungen von Vereinsvorständen noch sensibler werden? Wie können wir Hilfsstrukturen verbessern und Betroffene noch besser ermutigen, Hilfe in Anspruch zu nehmen?“ Reiner Sonntag, Vorsitzender der niedersächsischen Sportjugend, meint: „Die Studie wird einen wesentlichen Beitrag dabei leisten, Sportorganisationen als verlässliche und sichere Orte zu stärken.“ Aus Studien mit Leistungssportlern war bekannt, dass es häufig zu Gewalt und Grenzverletzungen kommt. Dort war etwa ein Drittel von sexualisierten Grenzverletzungen betroffen. Darunter fällt alles, was ein Betroffener als Akt der Sexualisierung definiert. Leistungssport ist häufig mit einem besonders engen Kontakt zum Trainer, großer Abhängigkeit sowie mit gemeinsamen Reisen zu Wettkämpfen und Trainingslagern verbunden. Etwa ein Drittel der Kaderathleten hatte demnach schon einmal eine Form von sexualisierter Gewalt im Sport erfahren, Athletinnen signifikant häufiger als Athleten. „Sexualisierte Gewalt ist im Bereich des organisierten Leistungs- und Wettkampfsports genauso präsent wie in der Allgemeinbevölkerung“, lautete eine Fazit der Studie.

Von Gabriele Schulte