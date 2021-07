Bremen

Zumindest ein paar junge Leute haben ihren Spaß. Einer nach dem anderen versucht, auf einem kleinen Surfbrett zu balancieren – und das mitten auf der vierspurigen Martinistraße am Rande der Bremer Innenstadt. Denn hier rauscht seit vergangenem Sonnabend nicht mehr der Durchgangsverkehr, sondern das Wasser in einer Art Hüpfburg, die eine künstliche Welle erzeugt. Wer für 6 Euro Eintritt die Surfwelle ausprobiert, kann mit Anfeuerungsrufen von Schaulustigen rechnen.

„Ich finde das spannend“, sagt ein 59-jähriger Stadtbummler, der über die gesperrte Martinistraße schlendert. Damit meint er nicht nur die Surfwelle, sondern auch die anderen Hindernisse, die noch bis zum 10. August einen 70 Meter langen Abschnitt ungefähr in der Mitte des 700 Meter langen Straßenzugs in Beschlag genommen haben: Sitzkojen, hölzerne Aussichtstürme, Biertischgarnituren und Liegestühle auf Rollrasen oder Strandsand. „Besser mal was Neues versuchen, als alles so laufen zu lassen wie bisher“, findet auch eine Verkäuferin, die es sich mit Kaffeebecher und Zigarette in einem der Liegestühle gemütlich gemacht hat.

Für Autos und Motorräder gesperrt: Die Martinistraße beim Verkehrsversuch „Transformartini“. Quelle: Eckhard Stengel

Solches Lob dürfte Maike Schaefer gefallen. Die grüne Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau sieht in dem Projekt „Transformartini“ ein „Reallabor für die zukünftige Stadt, in der Menschen statt Autos wieder mehr Platz haben“. Zum Beispiel auch für Theateraufführungen, Lesungen und Konzerte, die hier für die nächsten Wochen geplant sind.

Dass die Martinistraße nicht länger eine schwer überwindbare Barriere zwischen der City-Fußgängerzone und der beliebten Weserpromenade „Schlachte“ bilden sollte, darüber besteht in Bremen weitgehend Einigkeit. Sogar die Handelskammer, die die Innenstadt vor allem für motorisierte Kunden aus dem Umland erreichbar halten will, wäre damit einverstanden, die vier Spuren auf zwei zu reduzieren, Tempo 30 einzuführen und das Überqueren für Fußgänger zu erleichtern, etwa durch Hochpflasterungen.

Kritik: Sperrung ist „Zeit- und Geldverschwendung“

Aber die fast dreiwöchige Vollsperrung hält Handelskammer-Verkehrsexperte Olaf Orb für „unverhältnismäßig“, ebenso die anschließenden Versuchsphasen, bei denen die Straße bis Mitte April 2022 lediglich zweispurig und zeitweise nur in einer Richtung genutzt werden darf. Autos müssten dann Umwege fahren und stießen dadurch mehr Abgase aus, kritisiert Orb. Außerdem befürchtet er, dass die Innenstadt Kunden verliert. „Die Shopping-Center am Stadtrand und im Umland werden zu den Gewinnern gehören.“

Zeit- und Geldverschwendung sei der 1,3 Millionen Euro teure Versuch, sagen auch andere Kritiker. Statt kostspieliger Experimente sollte lieber bald mit dem Rückbau auf nur noch zwei Spuren begonnen werden, denn dafür gebe es in der Stadt einen breiten Konsens. „Fangt jetzt endlich mal an, das umzusetzen“, fordert zum Beispiel der neue Vorsitzende der CDU-Bürgerschaftsfraktion, Heiko Strohmann.

Durchfahrt nur für Fahrräder: Die gesperrte Bremer Martinistraße. Quelle: Eckhard Stengel

Doch Schaefers Mobilitätsressort bestreitet, dass es einen solchen Konsens gibt, und will sich auch noch andere Lösungen offenhalten – bis hin zur dauerhaften Sperrung; denn Bremens rot-grün-rote Koalition möchte die Innenstadt bis 2030 weitestgehend autofrei machen und orientiert sich dabei auch an Vorbildern wie Kopenhagen. „Deshalb ist es wichtig, unterschiedliche Lösungen auszuprobieren“, sagt Ressortsprecher Jens Tittmann.

Wider Erwarten hat die derzeitige Vollsperrung kein Verkehrschaos ausgelöst, wie Handelskammer-Experte Orb einräumt. Das allerdings liege auch an der Ferienzeit und an den coronabedingt reduzierten Käuferscharen.

Wachposten im Einsatz

An den Absperrungen sind Wachposten im Einsatz, um Autofahrer zum Umdrehen oder zum Abbiegen in eine enge Nebenstraße aufzufordern. „80 Prozent regen sich darüber auf, dass sie einen Umweg fahren müssen“, schätzt ein junger Posten mit Warnweste nach etlichen Aufklärungsgesprächen an heruntergekurbelten Autofenstern oder offenen Cabriodächern.

Verärgert ist auch der Inhaber eines Hifi-Ladens, dessen Kunden vor allem mit dem Auto kommen und jetzt seltener bei ihm vorbeischauen. Die Vollsperrung findet er schlicht absurd. „Jahrmarkt kann ich überall aufbauen, warum mitten auf einer Straße?“ Zwei statt vier Spuren: damit wäre er einverstanden. Aber dafür sei doch dieser teure Verkehrsversuch nicht nötig. „Verbranntes Geld“ sei das, sagt der Geschäftsmann. Er selbst müsse jetzt jeden Morgen bis zu zehn Minuten Umweg fahren, um seinen Firmenparkplatz zu erreichen.

Mobilitätssenatorin Maike Schaefer (Grüne) möchte die Bremer Innenstadt möglichst autofrei machen. Quelle: Eckhard Stengel

Nebenan, in einem großen Jeansladen, herrscht etwas mehr Gelassenheit. Denn hier kommen die Kunden hauptsächlich per Rad oder ÖPNV, wie einer der beiden Inhaber erzählt. Er findet die Ruhe vor der Tür im Moment sogar angenehm. „Aber das darf nicht dauerhaft so bleiben“, fordert er. „Verkehr muss sein. Man kann die Leute nicht zwingen, Fahrrad zu fahren.“ Auch er hält die Martinistraße für unnötig breit, aber beim Rückbau wünscht er sich, dass dann ein ordentlicher Parkstreifen angelegt wird. Das allerdings dürfte mit Senatorin Schaefer überhaupt nicht zu machen sein.

Nur die Surfwelle kommt gut an, der Rest ist oft verwaist

In den ersten Tagen mit Vollsperrung hat sich gezeigt, dass allein die Surfwelle gut ankommt. Das ganze andere Straßenmobiliar wirkt oft ziemlich verwaist, außer in der Mittagszeit.

Durchweg negativ klingen die Leserbriefe in der Lokalpresse. Von „verspätetem Aprilscherz“ ist da die Rede oder von „Verschleuderung von Steuergeldern“. „Glaubt die Verkehrsbehörde tatsächlich, auf diese Weise frischen Wind in die City zu bringen?“, fragt eine Bremerin. Sie fürchtet ein weiteres Ladensterben. „Wir können uns dann ja in der Martinistraße bespaßen lassen!“ Eine Leserin aus dem benachbarten Delmenhorst ist extra nach Bremen geradelt, „um voller Erwartung und Vorfreude die umgestaltete Martinistraße anzusehen“. Doch: „Oh weh! Fast etwas peinlich zu sehen, dass mit so wenig Charme und Stil so viel Geld verschleudert wird.“

Von Eckhard Stengel