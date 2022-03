Hannover

Bluttransfusionen gehören zu den häufigsten Eingriffen in Krankenhäusern. Doch die Zahl der Blutspenden nimmt ab – und der Bedarf steigt mit einer alternden Bevölkerung. Forscherinnen und Forscher der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) wollen dem Problem drohender Versorgungsengpässe begegnen, indem sie mithilfe molekularbiologischer Methoden Blut aus Stammzellen herstellen. Das Bundesministerium der Verteidigung fördert das Projekt „Hemoforce“ für zunächst vier Jahre mit mehr als drei Millionen Euro.

„In vielen Regionen der Welt sind Blutkonserven jetzt schon Mangelware“, sagt Professor Rainer Blasczyk, Leiter des MHH-Instituts für Transfusionsmedizin und Transplant Engineering. Der Transport frischer Blutkonserven an den Ort, wo sie benötigt werden, bereite zusätzliche Probleme.

Spenderblut hat aus Blasczyks Sicht einige Nachteile. Die Blutgruppe muss zum Empfänger passen. Ein weiteres Problem bei Blutkonserven sind mögliche Krankheitserreger, da das Blut nicht auf alle Erreger untersucht werden kann und zudem alle Testverfahren eine Nachweisgrenze aufweisen. Bei einer Stammzelltransplantation müssen außerdem die individuellen Gewebemerkmale möglichst ähnlich sein, damit das Immunsystem des Empfängers die Spenderzellen nicht abstößt.

Blut entsteht aus Stammzellen

Allein in Deutschland werden täglich rund 15.000 Blutspenden benötigt, die Zahl der Spender nimmt jedoch ab. Quelle: dpa

Das MHH-Team nutzt für die Bluterzeugung induzierte pluripotenten Stammzellen (IPSC). Das sind genetisch umprogrammierte Körperzellen, die sich wie embryonale Stammzellen in alle Gewebetypen entwickeln können. Als Grundlage dienen in diesem Fall Zellen eines Menschen mit Blutgruppe Null. „Das ist ideal, weil es für alle Empfänger gleichermaßen passt“, erklärt Professorin Constanca Figueiredo, stellvertretende Projektleiterin.

Aus den Stammzellen stellt das Team in Zellkultur blutbildende Zellen her, sogenannte Megakaryozyten. Sie kommen im Normalfall im Knochenmark vor und entwickeln sich zu Blutplättchen, den Thrombozyten. Die Wissenschaftlerin hat die Stammzellen vorher gentechnisch verändert und dabei ihre individuellen Gewebemerkmale abgeschaltet. Das Ergebnis sind „neutrale“ Megakaryozyten-Zellen, die vom Immunsystem des Empfängers nicht mehr als fremd erkannt werden und somit ungestört Blutplättchen produzieren können, ohne dass der Körper Antikörper gegen sie bildet.

Transfusion von blutbildenden Zellen

Zur Lagerung werden Blutkonserven in flüssigem Stickstoff tiefgefroren. Quelle: Friso Gentsch/dpa

Dass der Ansatz funktioniert, hat das Team an Mäusen nachgewiesen. „Bereits eine Stunde nach der Transfusion haben die Megakaryozyten-Zellen begonnen, sehr nachhaltig Thrombozyten zu bilden“, sagt Professorin Figueiredo. Das sollte beim Menschen ebenso gelingen, ist die Wissenschaftlerin überzeugt. „Ein lebender Körper ist immer der beste Bioreaktor.“ Die Gefahr, dass die Spenderzellen entarten und Tumore entstehen, bestehe nicht. „Die Megakaryozyten-Zellen werden vor der Transfusion bestrahlt und können sich daher nicht mehr teilen, sondern nur noch Thrombozyten produzieren“, erläutert Professor Blasczyk. Die Blutplättchen selbst haben ohnehin keinen Zellkern, können sich deshalb von Natur aus nicht eigenständig vermehren.

Lagerung von Blutkonserven verbessern

Das Team will auch die Lagerung von Blutzellen verbessern. Bislang werden Blutkonserven in flüssigem Stickstoff tiefgefroren, um sie länger haltbar zu machen. Damit die Zellen das überstehen, wird dem Blut Glycerin beigemischt, das vor der Transfusion wieder entfernt werden muss. Die Forscher suchen nun zusammen mit Professor Willem Wolkers vom Niedersächsischen Zentrum für Biomedizintechnik, Implantatforschung und Entwicklung (NIFE) Schutzmittel ohne giftige Nebenwirkungen, die das aufwendige Reinigen überflüssig machen und zudem eine Lagerung bei höheren Temperaturen erlauben.

In der zweiten Förderphase will das Team in die Massenproduktion künstlicher Blutzellen einsteigen und erste klinische Studien am Menschen durchführen.

Von Bärbel Hilbig/RND