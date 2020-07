Hannover

Weil viele Eltern in der Corona-Krise wegen der wochenlangen Schulschließungen große Teile ihres Urlaubs und ihre Überstunden aufgebracht haben, stellt das Land zusammen mit Partnern in den Sommerferien das Projekt „Lernräume“ auf die Beine. Es sind Lern- und Freizeitangebote für Schüler der Jahrgänge eins bis acht, teils auch bis Jahrgang zehn, für die den Eltern keine Kosten entstehen. Die Angebote sollen mindestens eine Woche dauern. Die Sommerferien beginnen in Niedersachsen am 16. Juli.

Nur freiwillige Angebote, nichts Verpflichtendes

Das Land unterstützt das Projekt mit 4,5 Millionen Euro. Zu den Partnern gehören anerkannte außerschulische Lernorte wie die Zooschule des Zoo Hannover, die Autostadt Wolfsburg oder das Paläon im Kreis Helmstedt, außerdm Waldpädgogikzentren und Schullandheime sowie Einrichtungen der Erwachsenenbildung wie Volkshochschulen, Heimvolkshochschulen und der Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen. „Das sind sehr etablierte Einrichtungen mit pädagogoisch geschultem Personal und viel Erfahrung in der Arbeit mit Kindern“, sagt Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD). Eine verpflichtende Sommerschule, um Lerndefizite aus der Pandemiezeit aufzuholen, hatte Tonne immer abgelehnt.

Das Projekt „Lernräume“ ist ursprünglich eine Inititiave der Konföderation evangelischer Kirchen und des Diakonischen Werks zusammen mit den katholischen Bistümern und der Caritas.

