Sögel

Für den früheren Samtgemeindebürgermeister von Sögel im Emsland, Günter Wigbers (CDU), hat ein vom Rat kritisiertes Immobiliengeschäft mit seiner Gemeinde keine juristischen Konsequenzen. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat ihre Ermittlungen wegen Korruptionsvorwürfen gegen den CDU-Politiker eingestellt. Der Gemeinde sei kein finanzieller Schaden entstanden, erklärte der Osnabrücker Staatsanwalt Christian Bagung. Zuvor hatte schon die Kommunalaufsicht beim Landkreis Emsland keinen Rechtsverstoß erkennen können.

Wigbers war anderthalb Jahrzehnte Rathauschef in Sögel. Bei der jüngsten Kommunalwahl trat er nicht mehr an. Ihm wurde der Kauf einer Immobilie durch ein Familienunternehmen vorgeworfen, dessen Hauptgesellschafter er ist. In dem Gebäude befindet sich eine von der Samtgemeinde Sögel betriebene Kita. Dadurch war Wigbers zum Vermieter an seine eigene Verwaltung geworden. Zudem beansprucht er von der Gemeinde beantragte Fördermittel über 381.000 Euro für den kita-gerechten Umbau der Räume durch den vorherigen Eigentümer.

Der vor Ort als „Kita-Deal“ bezeichnete Vorfall war selbst von Parteifreunden kritisiert worden. Den Kauf des Gebäudes für knapp 1,9 Millionen Euro und den damit verbundenen Vermieterwechsel hatte der Verwaltungschef dem Rat nicht vorab angezeigt. Die CDU-Fraktion distanzierte sich und stimmte im Rat für einen SPD-Antrag, die Staatsanwaltschaft einzuschalten. Wigbers nannte das Geschäft selbst „nicht sonderlich sensibel“.

Von Karl Doeleke