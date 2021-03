Lübeck

Franziska Wildfeuer springt über ein Hindernis, rennt Zick-Zack um Slalom-Stangen, tippelt durch eine Trainingsleiter: Auf dem Kunstrasenplatz des VfB Lübeck trainiert die Schiedsrichterin für ihre Fifa-Leistungsprüfung – ein Fitness-Test, bei dem es um Schnelligkeit und Ausdauer geht. Seit dem 1. Januar ist sie für die Fifa-Liste nominiert.

Medizin-Check und Englisch-Test hat die 27-Jährige bereits bestanden. Was noch fehlt, sind ein Lehrgang, der wegen der Corona-Pandemie online stattfinden wird, und der Yoyo-Test. Bei dem Fitness-Check muss Wildfeuer erst Sprints und dann Intervall-Läufen – eine Steigerung von 9 km/h auf 15 km/h – absolvieren. Der Clou: Die Strecke ist nur 20 Meter lang, muss nach einer Wende wieder zurückgelaufen werden. „Von der Kondition her ist es auf jeden Fall drin“, sagt Wildfeuer, die bereits seit dem letzten Jahr für die Prüfung trainiert. Der Check hätte eigentlich schon Ende Januar stattfinden sollen, wurde coronabedingt auf Ende April verschoben. Dennoch trainiert die angehende Fifa-Schiedsrichterin ehrgeizig an ihrer Schnelligkeit. „Ich bin ein Typ, der sich nicht mit den Mindestanforderungen zufriedengibt“, erklärt sie.

Franziska Wildfeuer will sich beim Training breit aufstellen

Als Physiotherapeutin achtet sie zudem auf ein breites Trainingsprogramm. Einfach zu joggen oder Sprints zu trainieren, käme für sie nicht infrage. Stattdessen hat sich Wildfeuer mit Anreizen vom DFB und der Kreisschiedsrichtervereinigung aus Lübeck ein Programm aus Kraft- und Lauftraining sowie HIIT (High Intensity Interval Training) zusammengestellt, schließt sich mit dem Athletiktrainer des VfB kurz und will so unter anderem muskuläre Probleme vorbeugen. „Ich will mich präventiv gut aufstellen, um meine Muskulatur und Gelenke auf die Belastungen vorzubereiten. Ich finde es gut, dem Körper da verschiedene Reize zu geben.“

Franziska Wildfeuer pfeift derzeit noch nur für den DFB. Nach der Fifa-Prüfung will sie internationale Erfahrungen sammeln. Quelle: 54°/Garve

Natürlich steht die Schiedsrichterin vom VfB Lübeck auch im engen Kontakt mit anderen Unparteiischen. Erst am 19. Februar war sie als vierte Offizielle unter Riem Hussein bei der EM-Qualifikation der Frauen Zypern gegen Schottland mit dabei, wobei das Spiel – Schottland hat 10:0 gewonnen – recht eindeutig gewesen sei. „Aber für mich als Fifa-Neuling ist es natürlich toll, ein paar Eindrücke zu sammeln.“ Außerdem konnte die erfahrene Spielleiterin Hussein der 27-Jährigen Tipps für die Leistungsprüfung geben. Vor allem vor den Wenden habe die sie gewarnt. „Wenn man das nicht so richtig beherrscht, dann verliert man viel Zeit“, erklärt Wildfeuer.

Familie Wildfeuer verbringt viel Zeit auf dem Fußball-Platz

Sechs Mal die Woche trainiert die gebürtige Bayerin – Unterstützung bekommt sie von Ehefrau Juliane. „So kann ich Zeit mit meiner besseren Hälfte verbringen und fit bleiben“, sagt die grinsend. „Aber es macht auch mehr Spaß, zu zweit zu trainieren“, ergänzt Wildfeuer. Mit dem kleinen Sohn verbringt die Familie generell viel Zeit an der frischen Luft und spielt Fußball. Der Nachwuchs kickt nämlich auch schon im Verein, Frau Juliane hat selbst 18 Jahre Fußball gespielt. „Das ist unser gemeinsames Hobby“, sagt Wildfeuer.

Eigentlich ist die Schiedsrichterei für Wildfeuer längst zum Nebenjob geworden. Jede Woche analysiert sie Spiele, sieht sich Referenz-Szenen an, um auf dem Platz schnell und sicher Entscheidungen zu treffen. Denn auch der Fußball würde sich Jahr für Jahr verändern. „Dementsprechend muss ich mein Training anpassen“, sagt Wildfeuer. Nach bestandener Fifa-Prüfung ist ihr nächstes Ziel, sich im internationalen Fußball zu etablieren.

Von Saskia Hassink