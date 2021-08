Insel Poel

Gerade verlässt ein Laster mit Strohballen die Insel Poel in Mecklenburg-Vorpommern. Über den Breitling geht es auf das Festland. Die Ernte auf Poel läuft auf Hochtouren. Ungefährlich ist die Erntezeit nicht. Tiere werden Opfer von Mähdreschern, bei Trockenheit und Funkenflug standen schon einige Mähdrescher in MV in Flammen.

Bei der Zufahrt auf die Insel Poel wird vor einer weiteren Gefahr gewarnt – vor Sex während der Heuernte. „Guck doch mal, das musst du fotografieren“, sagt Monique Klein und krümmt sich vor Lachen. Die Urlauberin aus Aachen will mit ihrem Mann Henrik die Insel erkunden. „Das ist ja krass, sowas hab ich noch nicht gesehen. Ist das ein Witz oder ist hier schon mal was passiert“, fragt er.

Dieses Schild steht an der Zufahrt zur Insel Poel am kleinen Parkplatz in Fährdorf. Quelle: Heiko Hoffmann

Schild: Sex im hohen Gras verboten

Der erste Parkplatz auf der Insel im Kreis Nordwestmecklenburg ist in Fährdorf. Viele legen für ein Picknick einen Stopp ein, andere steigen aufs Rad um. Und es werden gerne Fotos von den Strohballen mit Liebenden und ihren heruntergelassenen Hosen gemacht. Auf dem Schild daneben steht: „Seit dem letzten Sommer werden immer noch vermisst – Friedbert und Ludo, Thies und Insa.“ Und dann kommt das Verbot: „Während der Heuernte ist Sex im hohen Gras verboten! Lebensgefahr!!!“

Tatsächlich bevölkern jedes Jahr Tausende Urlauber die kleine Insel, die die größte von Mecklenburg ist. Traute Zweisamkeit gehört zum Urlaub wie Butter auf Stulle oder ein Fischbrötchen am Hafen. Aber Sex im Heu?

Poel mit viel landwirtschaftlicher Fläche

Unbegründet erscheint die Sorge nicht. Die landwirtschaftliche Nutzfläche auf Poel beträgt immerhin 2,85 Hektar und nimmt damit 77 Prozent der Gesamtfläche der Insel ein. Die Gelegenheit ist praktisch allgegenwärtig. Ist die Kurverwaltung in Sorge um die Gesundheit der Urlauber? „Nein, das Schild ist nicht von uns“, heißt es dort. Die Recherchespur führt zur Inselverwaltung der Ostseegemeinde.

Bürgermeisterin: Darstellung für die Lachmuskeln

Treffer! „Mit dieser Darstellung sollen nur die Lachmuskeln ein wenig bewegt werden. Idee und Text kommen von der Gemeinde“, sagt Bürgermeisterin Gabriele Richter (parteilos). Wer die Darstellung in Ruhe auf sich wirken lässt, kommt unschwer zu der Erkenntnis, dass Friedbert und Ludo im linken Strohballen liegen, während sich Thies mit blauer Jeans und Insa mit rotem Slip im rechten daneben amüsieren.

Auf dem Parkplatz in Fährdorf an der Zufahrt zur Insel Poel sind die beiden Liebesszenen im Stroh und das Schild ein Hingucker. Quelle: Heiko Hoffmann

Strafgesetzbuch regelt Erregung öffentlichen Ärgernisses

Sollten Urlauber jetzt erst recht auf die Idee des Nachmachens kommen, sind mindestens zwei Dinge zu bedenken. Erstens sind viele Wiesen und Felder inzwischen abgemäht und zweitens muss Sex im Freien nicht folgenlos bleiben. Für Paare, die es darauf anlegen, erwischt zu werden, gibt es den Paragraf 183a im Strafgesetzbuch. Dieser regelt die Erregung öffentlichen Ärgernisses. Wörtlich heißt es: „Wer öffentlich sexuelle Handlungen vornimmt und dadurch absichtlich oder wissentlich ein Ärgernis erregt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.“

So wurde 2020 in Timmendorf das Verbot von Sex während der Heuernte beworben. Quelle: privat

Poeler Landwirt kennt solche Zwischenfälle nicht

Die Insel Poel sorgt sich übrigens nicht zum ersten Mal um verhängnisvolle Liebe im Heu. Im Sommer 2020 warnten Schild, heruntergelassene Hosen über Stiefeln und ein weißer Slip auf der Umgehungsstraße in Timmendorf vor Sex im hohen Gras während der Heuernte. Der Timmendorfer Landwirt André Plath kann sich gut daran erinnern und lacht. Er kennt solche Zwischenfälle aus dem wahren Leben nicht. Vor Jahren hat er aber mal ein Nokia-Handy in einer Rundballenpresse verloren. Für das Handy ging es glimpflich aus.

Darf man Quellen aus anderen Teilen Deutschlands Glauben schenken, soll es unter freiem Himmel schon Unfälle gegeben haben.

Auf Poel offenbar nicht, sonst wäre wohl Schluss mit lustig.

Von Heiko Hoffmann