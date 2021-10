Seltenes Phänomen: Polarlichter über Norddeutschland

Kiel

Die Fachwelt ist in Verzückung: Auf der Sonne hat es zuletzt heftige Plasma-Ausbrüche in Richtung Erde gegeben. Dies hat starke Sonnenstürme ausgelöst, ihre Energie bewegt sich nun auf unseren Planeten zu. In der Nacht zu Sonnabend gelang es offenbar einigen Himmels-Begeisterten, Polarlichter zu beobachten – auch in der Region um Kiel.

Hier zeigen wir erste Fotos der Polarlichter aus sozialen Netzwerken

Leserin Antje Sommer schreibt: "Auf der Jagd nach Polarlichtern bewaffnete ich mich mit meiner Fotokamera und fuhr zum Strand nach Wilhelmshöhe. Dort zogen gerade Schleierwolken am Nachthimmel Richtung Norden. Eine dieser Wolken leuchtete schwach. Ist das etwa ein Polarlicht? fragte ich mich und machte mehrere Aufnahmen. Nach der Fotobearbeitung an PC entstand dieses Bild...."

https://www.instagram.com/p/CVpj8wSgtMQ/





https://www.instagram.com/p/CVoddYsIMOT/

https://www.instagram.com/p/CVoRMwlKtK_/



Über Osnabrück blieb der Himmel dunkel:

Über Hamburg gab es offenbar nicht viel zu sehen:

Ein Hinweis in eigener Sache: Wir veröffentlich an dieser Stelle Fotos aus den sozialen Netzwerken. Wir überprüfen diese nicht umfänglich auf Echtheit, wie es sonst unser Anspruch ist. Bei einem Naturphänomen, das vor allem aufgrund der visuellen Reize für die Berichterstattung interessant wird, erscheint uns der Aufwand im Vergleich zum Nutzen nicht angemessen genug, einen aufwendigen Hintergrund-Check für jedes Bild durchzuführen.

Wie der meteorologische Dienst Wetteronline mitteilt, haben die jüngsten Sonnenaktivitäten knapp die höchste Stärkekategorie X erreicht. Sie könnten, wie beim letzten Mal im Sommer, zu einer Störung unser technischen Systeme wie zum Beispiel dem satellitengebundenen GPS führen. Generell nimmt die Sonnenaktivität seit Ende 2019 wieder zu. Und sie soll sich über die kommenden Jahre noch verstärken.

Carsten Jonas schätzt die Chance gut ein, dass die Polarlichter in Kiel und Umgebung zu sehen sind

Carsten Jonas bereitet sich auf das faszinierende Naturereignis vor. Der Gettorfer ist Kielern und Schleswig-Holsteinern, die sich mit den nächtlichen Himmelserscheinungen befassen, längst ein Begriff. Seit Jahren fotografiert und filmt er Polarlichter und andere Phänomene, teilt seine Aufnahmen in den sozialen Medien.

„Die Energie der Sonne schießt nun auf uns zu“, erläutert er. Mit 1000 Kilometern pro Sekunde bewege sich das Phänomen gen Erde und werde erst in der Atmosphäre langsamer. Dort entscheide sich dann auch – je nachdem, wo und wann die Sonnenstürme auf Sauerstoff oder Stickstoff treffen – ob und wie die Polarlichter erscheinen.

Die grünen, roten oder blau-violetten Verfärbungen am Himmel entstehen durch Wechselwirkungen jener Sonnenteilchen mit dem Magnetfeld der Erde. Dies ist üblicherweise in den Polarregionen am stärksten – je intensiver die Energie aber auf die Erde trifft, umso weiter südlich können die Farben zu beobachten sein. So auch vielleicht bei Kiel.

Wie fotografiere ich Polarlichter? Polarlichter sind zwar mit bloßem Auge zu beobachten. Sie aber richtig zu fotografieren, ist keine einfache Aufgabe. Foto-Experte Carsten Jonas gibt daher ein paar Tipps zu Vorbereitungen und Kamera-Einstellungen, die fernab des dunklen Ortes stimmen sollten. So rät Jonas zu einem Stativ mit Fernauslöser, am besten mit etwa zwei Sekunden Verzögerung. Manuell fokussiert werden sollte etwas Fernes wie ein Stern, die Blende sollte weit aufgestellt sein. Die Iso-Zahl sollte zwischen 1000 und 1600 liegen, die Belichtung zwischen 15 und 30 Sekunden.

Polarlichter fotografieren: Die Voraussetzungen müssen stimmen

„Ich werde zu Hause sein, meine Kamera-Akkus sind geladen“, berichtete Carsten Jonas voller Vorfreude auf die kommende Nacht an. Sollten die Vorhersagen recht behalten, ist er extrem zuversichtlich: „Wenn dieses große Ereignis uns trifft, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir die Polarlichter auch sehen können.“ Aber genau vorhersagen lasse sich das nicht.

Wichtig sei einerseits natürlich ein klarer Himmel. Generell empfiehlt Jonas für die Beobachtung aber auch einen Standort ohne große Lichtverschmutzung – mit freiem Blick nach Norden.

Also sollten sich Vorfreudige nicht südlich von Kiel, sondern eher nördlich von Bülk bis zur Gemeinde Noer postieren.

