Auf der Autobahn 2 von Hannover in Richtung Dortmund sind am Sonntag mehrere Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt worden. Mindestens ein Mensch erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Der Abschnitt zwischen Rehren und Bad Eilsen musste komplett gesperrt werden, inzwischen ist eine Spur wieder frei.