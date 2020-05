Neues Buch: Wie der Kaiser einst Werbung für die Marine machte

Wilhelmshaven

„An diesem Sonntagmorgen schien die Sonne über dem Reichskriegshafen“, notiert der Autor, „aber ein ruppiger Westwind ließ ahnen, dass es wohl ungemütlich werden würde da draußen in der Nordsee.“ Nun, die Schiffe, von denen der Autor erzählt, hatten keinen weiten Seeweg vor sich. Es ging von Wilhelmshaven aus bloß rüber nach Rotterdam, und dann den Rhein hoch. Ganz gemütlich. Viel Gesang, viel Essenfassen, viel – sagen wir es deutlich: Sauferei.

Es waren Torpedoboote, die da vor 120 Jahren, am 29. April 1900, in Wilhelmshaven starteten, aber sie waren nicht auf Feindfahrt, sie sollten bloß Reklame machen. Für ihresgleichen. „Schwarze Gesellen auf dem Rhein“ heißt das Buch, dass der Schifffahrtsexperte Bernd Ellerbrock aus Velber über einen Propagandafeldzug im Auftrag von Wilhelm zwo, dem letzten deutschen Kaiser, verfasst hat. Er war erfolgreich – der Propagandafeldzug. Der Kaiser dann am Ende ja weniger.

Aufrüstungspläne des Kaisers

Bernd Ellerbrock hat früher mal als Grüner in der hannoverschen Kommunalpolitik mitgemischt und war später Leiter der Haushaltsabteilung im niedersächsischen Finanzministerium – bis er bemerkte, dass seine Leidenschaft doch mehr dem Wasser als den Zahlen gilt. Seitdem schreibt er über Schiffe und Flüsse und Kanäle. Die „Schwarzen Gesellen“ sind sein jüngstes Buch.

Autor Bernd Ellerbrock. Quelle: Bert Strebe

Worum geht es? Um Macht und Tschingderassabum. Die Rheinfahrt der Torpedoboote sollte den Flottenaufrüstungsplänen Wilhelm II. und seinen Weltmachtgelüsten auf die Sprünge helfen. Das Kalkül: Zur Durchsetzung des 2. Flottengesetzes, das eine Verdoppelung der deutschen Schlachtschiffe auf 38 Stück umfasste, brauchte die Regierung nicht nur die Zustimmung der nationalen Kräfte im Reichstag, sondern auch Stimmen aus der christlich-konservativen Zentrumspartei. Diese Partei war besonders stark im katholischen Rheinland. Und was könnte Abgeordnete mehr beeindrucken als Wähler?

Also wollte die Marine die damals noch sehr uniformverliebte Wählerschaft mit maritim-militärischer Schlagkraft in Form besagter Torpedoboote in Begeisterung versetzen. Die Boote wurden im Volksmunde wegen ihrer dunklen Lackierung „Schwarze Gesellen“ genannt. Man konnte sie bewundern, man konnte sie besichtigen. Mit dabei: eine zehnköpfige Blaskapelle aus „Hautboisten“ – so nannte man damals, gut französisch, die Oboenspieler – des Wilhelmshavener Musikkorps der 2. Matrosendivision.

Hurrapatriotismus

Es lief wie am Schnürchen. Überall Fahnen, Böllerschüsse, Glockenläuten. „Als die Boote im glitzernden Rheinstrom sichtbar wurden, durchzitterte ein tausendfältiges Hurrah der gewaltigen Menschenmasse die Luft“, schrieb eine Zeitung. 38 Orte liefen die Boote an, es wurde musiziert und gefeiert und gegessen und getrunken, was das Zeug hielt, Hurrapatriotismus den Rhein hoch bis nach Karlsruhe. Dann wurde das Wasser zu seicht.

Bernd Ellerbrock aus Seelze-Velber hat ein Buch über die Propagandafahrt der Schiffe geschrieben. Quelle: Verlag

Am 28. Juni schließlich waren die Torpedoboote zurück in Wilhelmshaven. Bereits am 12. Juni war das Flottengesetz verabschiedet worden, mit den nötigen Zentrumsstimmen. Übrigens wurde, wie Autor Ellerbrock nicht ohne Süffisanz erwähnt, von ebendiesen Abgeordneten zur (Mit-)Finanzierung der Kriegsschiffe die Sektsteuer erfunden. Hätten sie die vorher verabschiedet, hätten sie wahrscheinlich mehr davon gehabt.

Bernd Ellerbrock : „Schwarze Gesellen auf dem Rhein “. BoD, ISBN 9783751903288, 15 Euro.

Von Bert Strebe