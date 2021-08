Hannover

Am Donnerstag startet in Niedersachsen nach sechs Wochen Sommerferien das neue Schuljahr. Bei Eltern wächst angesichts stetig steigender Infektionszahlen bei Kindern und Jugendlichen die Sorge, dass die Schulen nicht wirklich pandemiefest sind. Viele Familien sind verunsichert, zumal Reiserückkehrer auch in anderen Bundesländern die Inzidenz haben stark ansteigen lassen.

Zuletzt gab es ein überproportionales Wachstum bei den Neuinfektionen unter den Jugendlichen in Niedersachsen. In der vergangenen Woche lag die Inzidenz bei Zwölf- bis 17-Jährigen fast doppelt so hoch wie die Zahlen gerechnet auf die Gesamtbevölkerung.

Schulstart Niedersachsen: Luftfilter fehlen immer noch

Die Klassenzimmer seien nicht besser aufgestellt als vor den Sommerferien, beklagen Elternvertreter. Luftfilter und andere technische Belüftungshilfen fehlten nach wie vor. Man könne den Schülerinnen und Schülern nicht noch einen weiteren Herbst zumuten, in dem sie eingehüllt in Decken und im Anorak lernten, weil alle 20 Minuten die Fenster weit geöffnet werden müssten, meint Landeselternratschef Michael Guder.

Er hat zudem eine zunehmende Verunsicherung in der Elternschaft wahrgenommen. Immer häufiger richte sich der Blick auch „hinter die anderen Schüler“, auf ihre Familien: Haben sie ihren Urlaub in Risikogebieten verbracht? Sind die Eltern der Mitschüler und ältere Geschwister geimpft?

Unterricht im Freien wird im Herbst immer seltener möglich sein. Quelle: Gregor Fischer/dpa

Auch die von Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) bislang ankündigten Schutzmaßnahmen wie tägliche Schnelltests an den ersten sieben Schultagen und durchgängiges Maskentragen von Jahrgang 1 bis 13 auch im Unterricht stoßen auf Kritik. Einige Verbände finden diese Vorschriften unverhältnismäßig scharf. Anne Jansen von der „Initiative Familie“ etwa sieht „mal wieder eine Ungleichbehandlung“ von Kindern und Erwachsenen. „Warum dürfen Erwachsene ohne Maske am Schreibtisch sitzen, aber Kinder in der Schule nicht?“, fragt die Elternvertreterin.

„Im Indoorspielpark ist keine Maske nötig“

Man könne Sechs- oder Siebenjährigen, die bis 17 Uhr im Hort bleiben müssten, nicht neun Stunden lang dauerhaftes Maskentragen zumuten, kritisiert auch die Zweite Vorsitzende des Landeselternrats, Kathrin Langel aus Celle. „Warum muss ein Kind länger Maske tragen als die meisten Erwachsenen, obwohl es regelmäßig getestet wird?“

Ein Kind, das nach Schulschluss mit zehn Freunden spiele, müsse das nicht, auch nicht im Indoorspielpark oder bei einer Feier von bis zu 25 Personen plus weiterer Geimpfter und Genesener oder Kinder. Eine Mutter rät sarkastisch, den Unterricht ins Restaurant zu verlegen, da müsse man am Sitzplatz keine Maske tragen, allerdings müssten die Kinder dann dabei essen.

Gerade an Grundschulen ist die durchgängige Maskenpflicht auch im Unterricht umstritten. Quelle: Patrick Pleul/dpa

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) habe gesagt, dass das Leben für die meisten Niedersachsen mit der neuen Corona-Verordnung leichter werde, meint Jansen. „Für Kinder stimmt das nicht, da werden die Regeln strenger als vor den Ferien.“

„Kinder büßen für EM und Urlaubszeit“

Ihre Mitstreiterin Sina Denecke betont: „Hier büßen allein Kinder und Jugendliche für einen entspannten Sommer, eine angenehme Urlaubszeit und die Durchführung einer Europameisterschaft in Pandemie-Zeiten.” Es sei nicht zu erklären, warum kirchliche Veranstaltungen, berufliche Zusammenkünfte sowie politische Gremien (Landtag, Stadträte, Kommunalvertretungen) in der neuen Corona-Verordnung explizit von der 3G-Regel ausgenommen sind, Schulen aber nicht.

Der Impfdruck auf Familien wachse weiter, obwohl die Krankheitsverläufe bei Kindern deutlich harmloser seien, kritisiert Jansen außerdem. Es könne nicht sein, dass sich Jugendliche impfen lassen müssten, nur weil es zu viele erwachsene Impfmuffel gebe. Nicolaus Schwerk, Spezialist an der Medizinischen Hochschule Hannover für Lungenerkrankungen bei Kindern, empfiehlt Zwölf- bis 17-Jährigen trotzdem, sich impfen zu lassen – allein schon, um mehr Freiheiten zu genießen. Geimpfte Schüler müssen keine Selbsttests machen und auch nicht in häusliche Isolation, wenn das Gesundheitsamt in der Lerngruppe eine Quarantänemaßnahme verhängt.

„Maskenpflicht an Grundschulen gehört schnell auf den Prüfstand“

Andrea Kunkel vom Schulleitungsverband hält zumindest derzeit die Maskenpflicht für angemessen. „Man kann natürlich sagen, wir wünschten uns das anders. Aber unser gemeinsames Ziel muss sein, so viel Präsenzunterricht wie möglich und gleichzeitig so viel Sicherheit wie möglich zu gewährleisten. Und wenn wir das gemeinsam bewältigen wollen, dann sind die Masken schlicht ein Mosaikstein“, sagte sie am Wochenende im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings meint Kunkel, dass die durchgängige Maskenpflicht an Grundschulen nach kurzer Zeit wieder auf den Prüfstand kommt, das hat auch Laura Pooth von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft gehört.

Torsten Neumann vom Verband Niedersächsischer Lehrkräfte befürchtet außerdem, dass sich die ersten Schulwochen vor allem um Corona-Organisation drehen werden, um Testausgabe, Ergebnisüberprüfung, Maskenkontrolle, Hygienebelehrungen: „Unterricht wird da gar nicht oder kaum stattfinden.“

Befreiung von Präsenzpflicht gibt es nicht mehr

Kinder, die nicht getestet werden sollen, lernen in Niedersachsen seit Dezember allein zu Hause. Das geht jetzt nicht mehr. Quelle: Guido Kirchner/dpa

Konflikte könnte es auch geben, wenn Schüler nach fast einem Dreivierteljahr Homeschooling wieder zur Schule gehen müssen. Denn im neuen Schuljahr dürfen Eltern, die ihre Kinder nicht testen lassen wollen, diese nicht einfach mehr vom Präsenzunterricht abmelden. Zuletzt hatte dies laut Ministerium allerdings nur 1,6 Prozent der Schüler betroffen. Vom Präsenzunterricht können sich nur noch Schüler mit einem ärztlichen Attest befreien lassen, die vulnerabel sind, ein Handicap haben oder in einem Haushalt mit Personen leben, die zu den Corona-Risikogruppen gehören. Befreit werden können nur Schüler der Jahrgänge 1 bis 6, ältere Kinder könnten sich impfen lassen, teilt ein Ministeriumssprecher mit.

Von Saskia Döhner