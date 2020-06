In vier Wochen endet das Schuljahr, das in den vergangenen drei Monaten komplett durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt war. Für Kinder und Eltern stellen sich jetzt viele Fragen: Wie geht es nach den Sommerferien in den Schulen weiter? Müssen Kinder weiter im Wechsel zu Hause und in der Schule lernen?