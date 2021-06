Hannover

Weil die Schüler und Schülerinnen in Niedersachsen wegen der Corona-Krise fast fünf Monate im Homeschooling waren, werden für die Jahrgänge fünf bis zehn die Bewertungen für das Arbeits- und Sozialverhalten ausgesetzt, zudem erhalten die Grundschulen im nächsten Schuljahr deutlich mehr Freiheit in der Stundentafel, um Lernlücken besser aufzuholen. Das sind die Kernpunkte zweier neuer Schulerlasse, die das Kultusministerium am Mittwoch vorgestellt hat.

Mehr Deutsch und Mathe, weniger Musik und Sachunterricht

Die Grundschulen sollen in den Jahrgängen deutlich mehr Freiheit und Flexibilität in der Stundentafel erhalten, um durch die Corona-Zeit entstandene Defizite in Deutsch und Mathematik durch mehr Unterricht aufzuholen. Dafür werden Fächer wie Sachunterricht, Kunst, Musik, Werken, Textiles Gestalten und Englisch in reduziertem Umfang unterrichtet. Sie sollen im Durchschnitt aber mindestens eine Stunde pro Woche stattfinden, Sachunterricht soll in den Jahrgängen drei und vier aber zweistündig sein. Sport und Religion sind weiterhin durchgehend zweistündig. Die Schulen können auch zusätzlich Verfügungsstunden oder Stunden zur Sprachförderung, für fächerübergreifendes Lernen oder Lernen mit digitalen Medien verwenden.

„Mehr Beinfreiheit für Schulen“

Es sei aber keine Pflicht, Stunden zu verlagern, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD), sondern eine Möglichkeit. „Die Auswirkungen von Wechsel- und Distanzunterricht auf die jüngsten Schülerinnen und Schüler dürften sehr unterschiedlich sein. Deshalb geben wir den Schulen Beinfreiheit, um Schwerpunkte zu setzen und die Kernkompetenzen besser in den Blick zu nehmen.“ Lesen, Schreiben und Rechnen als Grundfertigkeiten müssten bei der Bearbeitung der Pandemie-Folgen eine besondere Beachtung zukommen.

Keine Bewertung von Arbeits- und Sozialverhalten

Da die Schüler in diesem Schuljahr monatelang allein zu Hause gelernt haben, soll das Arbeits- und Sozialverhalten für die Sekundarstufe I nicht bewertet werden. Die sogenannten Kopfnoten, die es Ende Januar beim Halbjahreszeugnis noch gab, tauchen im Ganzjahreszeugnis Ende Juli dann nicht mehr auf. Lediglich die Abschlussjahrgänge neun und zehn an den Sekundarschulen, die seit Januar wie die Grundschulen ebenfalls Präsenzunterricht in halbierten Klassen hatten, erhalten Kopfnoten. In der Oberstufe gibt es sie ohnehin nicht. Positive Aspekte des Arbeits- und Sozialverhaltens der Kinder und Jugendlichen sollen jedoch ausdrücklich auf dem Zeugnis vermerkt werden.

Von Saskia Döhner