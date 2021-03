Hannover

Die meisten Lehrkräfte haben ihre Schüler in diesem Jahr nur per Bildschirm in Videokonferenzen gesehen – wenn überhaupt. Denn seit Mitte Dezember sind drei Viertel der Schüler im Homeschooling. Trotzdem sollen Lehrer bis zum 17. Mai eine vorläufige Gesamtnote für dieses Schuljahr festlegen. Die Leistungen aus dem Distanzlernen zu bewerten, fällt aber vielen Pädagogen schwer. Zumal einige Schüler komplett abgetaucht sind, keine Aufgaben hochladen und am Videounterricht nicht teilnehmen.

„Individuelle Rahmenbedingungen berücksichtigen“

Das Kultusministerium hat in seinem neuen Erlass zur Regelung des Unterrichts der Schuljahrgänge eins bis zehn in der Corona-Pandemie festgelegt, dass die Lehrkräfte die aktuellen persönlichen Rahmenbedingungen berücksichtigen müssen, wenn die erbrachten Leistungen deutlich unterhalb des sonstigen Niveaus liegen. Ob Pädagogen, die teils zeitgleich 100 Schüler auf die Ferne unterrichten, aber tatsächlich wissen, ob die Jugendlichen eigene Endgeräte, einen ruhigen Arbeitsplatz oder störende kleinere Geschwister haben, bleibt fraglich.

Der Laptop wird zu Hause aufgeklappt: Dies ist der Schulplatz für die meisten Schüler seit drei Monaten. Quelle: Pixabay

Zudem sollten Schüler, so der Erlass des Ministeriums, auf Wunsch die Möglichkeit einer freiwilligen Leistung zur Verbesserung der Gesamtnote erhalten. Die Schule müsse die Schüler über diese Möglichkeit informieren. Lehrer sollten sich dafür anwendungsbezogene, kreative Aufgabenformate überlegen. Die Schülerinnen und Schüler müsse eine Lehrkraft nicht unbedingt persönlich gesehen haben, um sich ein Bild über die Leistungen zu machen, meint Ministeriumssprecher Ulrich Schubert. Auch im Onlineunterricht werde ersichtlich, ob die Schüler ihre Aufgaben zu Hause selbstständig erledigt hätten.

Nur eine schriftliche Arbeit pro Fach

In jedem Fach soll in diesem Halbjahr eine schriftliche Leistung erbracht werden, die mindestens 30 Prozent der Note ausmachen soll. Die Arbeiten sollen während des Präsenzunterrichts geschrieben werden. Sollte dies wegen zu hoher Infektionszahlen nicht möglich sein, müssen Ersatzleistungen im Distanzunterricht erbracht werden. Eigentlich sollen bis zum Beginn der Osterferien Ende März alle Schüler wieder in die Schule kommen können. In den Hochinzidenzkommunen wie der Region Hannover dürfte dies aber nicht klappen. Das Schuljahr endet am 21. Juli. Die bis zum Mai erfassten Bewertungen seien noch nicht die Endnote, betont Sprecher Schubert.

Schulleiter: Notenvergabe ist herausfordernd

Schwierig sei die anstehende Notenvergabe nicht, sagt Rainer Kamphus, Leiter der Integrierten Gesamtschule Bothfeld in Hannover, sie sei nur anders und vielleicht herausfordernder. „Auch im Homeschooling haben die Schülerinnen und Schüler bewertbare Leistungen erbracht. Dieses ist in unterschiedlichen Formaten geschehen, zum Beispiel Beteiligung in Videokonferenzen, Abgabe von schriftlichen Ausarbeitungen und Aufgaben.“ Insgesamt berichten Lehrkräfte, dass eine regelmäßige Abgabe der Aufgaben von ihnen auf alle Fälle sehr positiv gewertet werde.

Ein leerer Klassenraum: Die weiterführenden Schulen unterrichten zurzeit nur die Abschlussjahrgänge, in den Hochinzidenz-Kommunen wie der Region Hannover bleibt das auch erst einmal so. Quelle: Michael Taeger/imago-images

Christian Reichenstorfer von der Südstadtschule in Hannover sagt, die Notenvergabe sei dieses Jahr sehr schwierig und eine „pädagogische Mammutaufgabe“. Einerseits gebe es Schüler, die mit den digitalen Aufgaben „wunderbar“ zurechtkämen, dann wieder andere, denen es an menschlicher und technischer Zuwendung mangele. Silke Dorn von der hannoverschen Gerhart-Hauptmann-Realschule sagt, es sei hilfreich gewesen, dass die vorläufige Bewertung nicht schon bis zum 15. April vorliegen musste, wie ursprünglich geplant. Da die Schule als digitale Modellschule täglich Videounterricht anbiete und ihren Stundenplan nahezu komplett ins Digitale verlagert habe, hätten die Lehrkräfte einen guten Überblick über den Leistungsstand der Schüler.

Auch beim Onlinelernen brauchen Schüler Pausen

Unterdessen berichten Schüler gerade höherer Jahrgänge, dass sie der Aufgabenlast kaum noch Herr werden. So sagt ein 18-jähriger Zwölftklässler: „Ich stehe jeden Morgen um 7.30 Uhr auf, esse Frühstück und muss dann direkt zur ersten Videokonferenz. Die regulären Schulzeiten werden von den meisten Lehrern komplett ignoriert – und damit auch die Pause zwischen den Stunden, weil man als Lehrer anscheinend der Meinung ist, die Schüler sitzen schon den ganzen Tag zu Hause, die brauchen keine Pause.“ Aber die bräuchten Schüler schon. Der junge Mann sagt, er sei seit Beginn des Homeschoolings deutlich gestresster als vorher. Das Aufgabenpensum sei neben den Videokonferenzen kaum zu bewältigen. Die Lehrkräfte ignorierten die Tatsache, dass Schüler Freizeit bräuchten, um mental gesund zu bleiben.

Einfach eingeschlafen: Viele Schülerinnen und Schüler fühlen sich von der Aufgabenlast gestresst und überfordert. Quelle: Fotoagentur Westend61/imago-images

„Eine ganze Generation in Depression gestürzt“

Der 18-jährige Oberstufenschüler mahnt: „An die Lehrkräfte und Schulleiter kann ich nur eins sagen: Wenn sie wollen, dass eine komplette Generation in eine Depression stürzt, so haben sie es bald geschafft!“ Jeden Abend gucke er die Serie „Friends“ im Fernsehen – „das einzige bisschen Zeit, das mir noch nicht von der Schule gestohlen wurde“. Danach müsse er sich stets zwingen zu Bett zu gehen, da das bedeute, dass er am nächsten Morgen wieder aufstehen müsse und der Stress von vorne beginne.

Stillere Schüler rücken mehr ins Blickfeld der Lehrer

Annette Hewitson, stellvertretende Leiterin der Bismarckschule in Hannover, berichtet ebenfalls von „vielen Schülern, die einfach erschöpft sind“, da die Schulzeit derzeit sehr große Selbstdisziplin erfordere. Andererseits staune sie darüber, wie präsent stillere Kinder auf einmal seien. Lehrer könnten diese Schüler jetzt viel besser wahrnehmen als in einem vollen Klassenraum zusammen mit 30 anderen.

Von Saskia Döhner