Hannover

Um Schülerinnen und Schülern, die seit mehr als vier Monaten ausschließlich zu Hause lernen, in der Corona-Krise endlich wieder eine Perspektive zu bieten, fordern die Grünen im Landtag Unterricht im Freien. Schulen und Kitas sollten Angebote draußen machen können, auch Universitäten und Hochschulen sollten Seminare und Vorlesungen unter freiem Himmel veranstalten können, heißt es in einem Entschließungsantrag, der am Mittwoch in der Sondersitzung des Landtages debattiert wird.

Grüne zu Schule: „Draußen ist das neue Drinnen“

Draußen sei das neue Drinnen, sagen die Grünen. Sie stützen sich dabei auf einen Brief, den fünf führende Mitglieder der Gesellschaft für Aerosolforschung (GAeF) jüngst an die Bundesregierung geschrieben hatten. Darin machen sie darauf aufmerksam, dass die meisten Corona-Infektionen drinnen stattfinden – in Wohnungen, Klassenräumen, Büros und Betreuungseinrichtungen. Debatten um die Ansteckungsgefahr beim Joggen, Spazierengehen oder im Biergarten seien kontraproduktiv. Draußen sei die Aerosolgefahr deutlich geringer, Clusterinfektionen, also Ansteckungen im großen Rahmen, kämen dort so gut wie gar nicht vor.

„Die Schülerinnen und Schüler brauchen endlich eine Perspektive“, sagt Julia Willie Hamburg, Bildungsexpertin der Grünen. Gerade jetzt, da es wärmer werde, müsse man über kreative, andere Formen des Unterrichts reden. Möglich seien auch Angebote für kleinere Gruppen, hier könnten Mitarbeiter aus Sportvereinen oder anderen Jugendeinrichtungen, die zurzeit geschlossen seien, helfen.

Grüne fordern Outdoor-Büros

Schon im vergangenen Sommer hatten die Grünen gefordert, dass insbesondere in Städten „Räume erhalten bleiben müssen, die es Kindern, die in engen Wohnverhältnissen leben, ermöglicht rauszukommen und sich zu bewegen“. Komplettschließungen von Schulen und Kitas sollten möglichst vermieden werden. Flexible Kleingruppenmodelle könnten zumindest zeitweise eine Abwechslung bieten, sagt Hamburg, und die Härten sozialer Isolation abmildern. Auch andere Bundespolitiker wie die stellvertretende FDP-Vorsitzende Katja Suding werben für Unterricht in Parks oder auf dem Schulhof.

Den niedersächsischen Grünen geht es aber nicht nur um Unterricht im Freien. Sie fordern, an der frischen Luft müsse insgesamt mehr möglich sein. Denkbar seien auch Outdoor-Büros und -besprechungen sowie Open-Air-Kultur.

Von Saskia Döhner