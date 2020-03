Hannover

Niedersachsen schließt wegen der Ausbreitung des Coronavirus alle Schulen. Sie bleiben nach Informationen der HAZ von Montag an dicht. Nach zwei Wochen außerplanmäßiger Schließung würden am 30. März nahtlos zwei Wochen Osterferien beginnen. Bayern, Berlin und das Saarland hatten diesen Schritt bereits angekündigt. Das Ziel der Maßnahme, die der niedersächsische Corona-Krisenstab der Landesregierung bereits am Donnerstag empfohlen hatte, ist es, die Ausbreitung des Virus einzudämmen und zu verlangsamen.

Die niedersächsische Landesregierung informiert am Vormittag über das weitere Vorgehen zur Eindämmung des Coronavirus informieren. Ministerpräsident Stephan Weil, Gesundheitsministerin Carola Reimann, Kultusminister Grant Henrik Tonne (alle SPD) und Wissenschaftsminister Björn Thümler sind vor in Hannover vor die Presse getreten.

Livestream zur PK der Landesregierung

Die Zahl nachgewiesener Infektionen mit dem Coronavirus sind in Niedersachsen binnen einem halben Tag von 129 auf 173 gestiegen. Das teilte Gesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD) am Freitagvormittag in Hannover mit. „Jetzt sehen wir eine massive Entwicklung seit gestern.“ Auch mit drastischen Maßnahmen müsse nun eine weitere Ausbreitung der Krankheit eingedämmt werden.

Von HAZ/lni