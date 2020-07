Hannover

Der Lehrerverband Bildung und Erziehung (VBE) warnt angesichts steigender Infektionszahlen im neuen Schuljahr vor einem Regelbetrieb ohne Abstandsgebot. Das könne nur mit erweiterten Hygienemaßnahmen gelingen, meint Landesvorsitzender Franz-Josef Meyer und malt ein düsteres Bild: Andernfalls drohe gleich nach den Ferien eine Infektionswelle in den Schulen; die Folge sei die Rückkehr zu Klassen mit geteilten Lerngruppen, die im Wechsel unterrichtet würden, oder sogar die Schließung von Schulen.

„Ein Virusfunke kann schnell zum Flächenbrand werden“

Schon vor den Sommerferien habe mehr als ein Drittel der Lehrkräfte bei einer Umfrage mangelnden Gesundheitsschutz beklagt. „Die Aufhebung des Abstandsgebots bei gleichzeitiger Rückkehr aller Schüler, Lehrkräfte und weiterem pädagogischem Personal in die Schulen erhöht das Infektionsrisiko schlagartig“, sagt Meyer, „da hilft das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf den Fluren und auf dem Schulhof als Ausgleich wenig.“ Wenn sich plötzlich wieder Hunderte von Personen im Schulgebäude bewegten, sei ein effektiver Infektionsschutz unter den aktuellen Bedingungen nicht zu gewährleisten. Ein Virusfunke könne so schnell einen Corona-Flächenbrand in der Schule und darüber hinaus auslösen.

Anzeige

Lieber auch mit dem Wechselmodell planen

Die Kommunen müssten als Schulträger bessere Hygeniebedingungen schaffen, dazu gehörten Einmalhandtücher, aufgefüllte Seifenspender und ausreichend Desinfektionsmittel, aber auch verstärkte Reinigung der Sanitäranlagen, fordert der Verband. Das Kultusministerium müsse allen Beschäftigten kostenlose und freiwillige Tests anbieten. Neben dem Regelbetrieb solle sich Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) auch auf die Rückkehr zum Wechselmodell mit halben Klassen vorbereiten. Wichtig sei, dass allen Schülern digitale Endgeräte zur Verfügung gestellt würden.

Von Saskia Döhner