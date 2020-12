Hannover

Aus Infektionsschutzgründen werden die Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5 nach den Weihnachtsferien erst mal nur in halben Klassen lernen. Das hat Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Dienstag in Hannover angekündigt. Der Unterricht im Wechselmodell soll an den weiterführenden Schulen zunächst bis Ende Januar gelten.

Wie genau funktioniert das Wechselmodell ?

Dabei werden die Klassen aufgeteilt. Die eine Hälfte der Schüler lernt zu Hause, die andere im Klassenzimmer. In einem bestimmten Rhythmus wird getauscht. Ein verbindliches Wechselmodell möchte Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) für die Schulen allerdings nicht vorschreiben. „Das entscheiden die Schulen am besten selbst vor Ort.“ Es gibt Schulen, die den tageweisen Wechsel bevorzugen, oft sind dies Grundschulen oder Schulen in sozialen Brennpunkten, die befürchten, dass die Schüler bei längerer Absenz den Anschluss an den Lernstoff verlieren. Andere Schulen – oft Gymnasien – halten dagegen den wochenweisen Wechsel für zielführender. Möglich sind auch Mischmodelle, bei denen die Kinder mal drei, mal zwei Tage am Stück lernen. Fest ist allerdings die Einteilung der Lerngruppen – die dürfen nicht wechseln.

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) will die Verfahren für die Einstellung der Schulhelfer auf 450-Euro-Basis vereinfachen. Quelle: Ole Spata/dpa

Fällt in geteilten Lerngruppen die Maskenpflicht im Unterricht?

Ja, am Platz dürfen die Schüler die Mund-Nasen-Bedeckung absetzen, da der Mindestabstand in den Klassenräumen mit deutlich weniger Schülern wieder eingehalten werden kann. Geteilte Klassen soll es allerdings nicht an den Grundschulen geben – dort wird deshalb nach den Weihnachtsferien die Maskenpflicht im Unterricht eingeführt.

Geteilte Klassen und Klausuren ? Wie soll das funktionieren?

Auch hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Wie Tonne sagte, können die Lehrkräfte entweder eine Klassenarbeit zweimal schreiben lassen, jeweils mit der Hälfte der Klasse, oder alle Schüler schreiben an einem Tag, wenn es genügend Raumkapazitäten gibt. Schon im vergangenen Schuljahr waren Klausuren in die Turnhalle, Mensa oder Aula verlegt worden, damals war es allerdings noch bedeutend wärmer. Eine mehrstündige Klausur in einer ungeheizten Turnhalle bei 2 Grad Außentemperatur zu schreiben dürfe kaum zumutbar sein.

Klassenarbeiten können mit der halben oder –bei entsprechend großen Räumen –auch mit der ganzen Klasse geschrieben werden. Quelle: imago images / photothek

Müssen denn überhaupt noch Arbeiten geschrieben werden?

In diesem Schuljahr werden sowieso weniger Arbeiten als sonst üblich geschrieben. Der Kultusminister verweist darauf, dass grundsätzlich nur noch eine Arbeit pro Fach im Halbjahr nötig ist. Sonst sind es in den Hauptfächern eigentlich zwei Arbeiten. Die Lehrkräfte können stattdessen auch die Leistungen bewerten, die die Schüler im Homeschooling erbringen.

Was ist mit den Abiturienten?

Die Schülerinnen und Schüler des 13. Jahrgangs lernen weiterhin nach Modell A – also alle zusammen im Klassenzimmer. Sie müssen aber durchgängig Maske tragen, auch im Unterricht. Die Oberstufenkurse seien ohnehin oft so klein, dass eine Halbierung sinnlos sei, sagt Tonne. Die Vorabitursklausuren sind in den Schulen jetzt bereits geschrieben worden. Im Jahr 2021 wird an den Gymnasien erstmals wieder das Abitur nach 13 Jahren abgelegt. Die erste Abiturklausur ist am 19. April.

Was passiert, wenn die Zahl der Corona-Neuinfektionen über die Feiertage deutlich zurückgeht?

Der Unterricht im Wechselmodell läuft an den weiterführenden Schulen definitiv bis Ende Januar. „Die Schulen brauchen Verlässlichkeit“, sagt Minister Tonne. Zum anderen sei auch nicht klar, ob es nicht eine hohe Dunkelziffer gibt, selbst wenn die Zahl der bekannten Neuinfektionen zurückgegangen sei. Über die Weihnachtszeit werde es vermutlich deutlich weniger Tests geben als sonst.

Und was passiert im 2. Schulhalbjahr ab Anfang Februar?

Dann soll wieder entscheidend sein, welcher Corona-Inzidenzwert in einer Region gilt. Angesichts der regional sehr unterschiedlichen Entwicklung – so gebe es derzeit in Uelzen vergleichsweise wenig Neuinfektionen, aber in Vechta und Cloppenburg deutlich mehr – seien regional angepasste Pläne besser als flächendeckende Lösungen, sagt Tonne. Zuletzt galt: Ab einem Inzidenzwert von 100 im Landkreis und einem Quarantänefall werden die Klassen geteilt.

Man prüfe auch, für den Wechsel ins komplette Distanzlernen (Modell C) einen festen Inzidenzwert festzulegen. Den gibt es bislang noch nicht.

Das Land hatte im November 25 Millionen Euro Extraförderung versprochen, um Schulhelfer auf 450-Euro-Basis kurzfristig einstellen zu können. Was ist daraus geworden?

Wie viele Minijobber inzwischen tatsächlich an den Schulen arbeiten, wisse das Land nicht, sagt Kultusminister Tonne. Man verzichte derzeit auch darauf, die Schulen mit der Anfrage danach zu belasten. Man sei aber bemüht, bürokratische Verfahren zu vereinfachen. So reiche es nun auch, wenn ein polizeiliches Führungszeugnis in Aussicht gestellt werde, um einen Vertrag zu schließen. Die Schulen müssten nicht warten, bis dieses auch tatsächlich vorliegt. Laut Auskunft der regionalen Landesämter für Schule und Bildung könnten so kurzfristig 250 schwebende Verträge abgeschlossen werden.

Versprochen hatte das Land auch 20 Millionen Euro für Corona-Schutzmaterial wie Trennwände oder Schutzmasken. Kommunen beklagen, dass dies zu wenig Geld sei.

Das sieht Tonne anders. Nun gelte es erst mal, das vorhandene Geld auszugeben. Das seien immerhin 20 Euro pro Schüler. Eigentlich sei die sachliche Ausstattung der Klassenräume auch nicht Sache des Landes, sondern von den Schulträgern zu finanzieren – also zum Beispiel den Städten und Gemeinden.

Von Saskia Döhner