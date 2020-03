Rund drei Wochen vor den ersten Abiturprüfungen in Niedersachsen ist weiter unklar, ob der Zeitplan angesichts der Corona-Krise eingehalten werden kann. Das Land will bis Freitag über eine mögliche Verschiebung entscheiden. Die Gewerkschaft GEW und Schülervertreter raten, bei allen Erwägungen an das Wohl der Schüler zu denken.