Braunschweig

Nach Schüssen in der Braunschweiger Innenstadt, bei denen ein Mann schwer verletzt wurde, sind drei Tatverdächtige festgenommen worden.

Die 23, 38 und 39 Jahre alten Männer wurden am Donnerstagabend von Spezialkräften in ihren Wohnungen aufgegriffen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei der Aktion wurde niemand verletzt. Die drei Verdächtigen sind in Gewahrsam.

Hintergründe der Tat noch unklar

Am Mittwochabend war im Stadtzentrum ein durch Schüsse verletzter Mann gemeldet worden. Polizeibeamte leisteten Erste Hilfe bis das Opfer in ein Krankenhaus gebracht wurde. Lebensgefahr bestand nicht. Die Hintergründe zur Tat sind nach Angaben eines Polizeisprechers vom Freitag weiter unklar.

Im Verlauf des Donnerstags erhärtete sich der Verdacht gegen die drei Männer. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurden Durchsuchungen der Wohnungen angeregt und vom Amtsgericht Braunschweig angeordnet. Weil mindestens einer der Tatverdächtigen möglicherweise im Besitz einer Schusswaffe war, wurden Spezialkräfte der Polizei Niedersachsen hinzugezogen.

Von RND/dpa