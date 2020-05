Lob vom Minister: Die meisten Schüler tragen im Bus eine Maske

Hannover

Die meisten Schüler der Abschlussjahrgänge, die seit dieser Woche wieder in die Schule gehen, haben sich an die Maskenpflicht in Bus und Bahn gehalten. Dafür gab es am Donnerstag Lob von Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD). Die Menschen bemühten sich, Rücksicht aufeinander zu nehmen und den Abstand zu wahren. Das sei spürbar.

Zu eng für den Mindestabstand

Allerdings sei ein Mindestabstand von anderthalb Metern im Schulbus und in engen Bahnen nicht immer einzuhalten. Zumal ab Montag nächster Woche die Viertklässler und dann in den nächsten Wochen immer mehr Jahrgänge wieder zur Schule gehen würden. Die Corona-Verordnung des Landes schreibe den Mindestabstand in Zügen, Bussen, Taxis und Mietwagen auch nur soweit möglich vor, heißt es vonseiten des Landes. Wichtig sei, sich bei der Platzwahl gut zu verteilen.

Tonne und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU) appellieren an die Eltern, ihre Kinder auf die Abstandswahrung hinzuweisen und ihnen einen Textilschutz für Mund und Nase mitzugeben, den diese auch aufsetzen sollten. Zudem sollten auch nur die Schüler Bus und Bahn fahren, die dies unbedingt müssten, die übrigen sollten lieber zu Fuß gehen oder das Fahrrad nehmen. Damit senke man nicht nur das eigene Infektionsrisiko, sondern helfe auch denen, die auf Schülerbeförderung angewiesen seien.

