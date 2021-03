Hannover

Der Landesschülerrat und andere Jugendorganisationen fordern schon seit Jahren ein kostenloses landesweites Schüler- und Azubiticket, gerade auch in der Oberstufe. Jetzt bekommen sie breite Unterstützung von den Elternvertretern. In einer gemeinsamen Pressemitteilung von Landesschüler- und Landeselternrat heißt es, Schülerbeförderung müsse überall im Flächenland Niedersachsen endlich kostenfrei sein – und zwar für alle Schulen und Schulformen, alle Klassenstufen und Bildungswege bis zum Ende der Schullaufbahn sowie entfernungsunabhängig und nicht zeitlich oder auf eine Streckenführung beschränkt.

„Gratis-Schülerticket muss auch in den Ferien gelten“

Nötig sei ein Gratisticket nicht nur bis Klasse 10, sondern auch in der Oberstufe und Berufsschule sowie in der Studienzeit, heißt es etwa vonseiten des Kreiselternrats Emden, der nach eigenen Angaben die Interessen von 90.000 Eltern vertritt. Das Ticket müsse ganzjährig, also auch in den Ferien, gültig sein. Schülerbeförderung dürfe nicht vom Einkommen der Eltern abhängig sein. Schüler und Studenten müssten auch freien Zugang zu außerschulischen Lernorten wie Museen haben.

Ein Versprechen der Große Koalition

Die kostenlose Schülerbeförderung habe die Große Koalition bei Regierungsantritt 2017 für diese Legislaturperiode versprochen, mahnt die Arbeitsgemeinschaft der Elternräte in Niedersachsen. Aber passiert sei noch nichts. Eine Abfrage in allen Kreise habe ergeben, dass die Ticketpreise für die Schülerbeförderung in den einzelnen Landkreisen erheblich differieren. Die Spanne reiche von null bis hin zu über 100 Euro im Monat pro Schüler. Diese enormen Kosten entstünden unter anderem durch große Entfernungen zwischen Wohnort und Schule, eine duale Ausbildung, schulbezogene Praktika, familiäre Gegebenheiten (etwa Kinder in „Scheidungsfamilien“, die ein „Zweiwegeticket“ benötigten).

Ministerium: Überlegungen noch nicht abgeschlossen

Kostenlose Schülertickets auch in der Sekundarstufe II seien ein wichtiges Anliegen der Landesregierung, teilt das Kultusministerium mit. Schon jetzt sei es den Landkreisen und Städten möglich, vergünstigte Schüler- und Azubikarten anzubieten. Bisherige Regelungen im Schulgesetz hinsichtlich Beförderungs- oder Erstattungspflicht beziehen sich laut Ministerium bislang aber nur auf den Weg von der und zurück zur Schule. Die Überlegungen für ein Gesamtpaket seien – auch mit Blick auf einen sehr differenzierten öffentlichen Nahverkehr in Niedersachsen – aber noch nicht abgeschlossen.

Von Saskia Döhner