Mit der Inspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel warnt erstmals die Polizei in Niedersachsen vor dem Netflix-Hit „Squid Game“. In der Serie werden an sich harmlose Kinderspiele gespielt, die aber für die Verlierer tödlich enden. Schülerinnen und Schüler spielen die Szenen in den Pausen nach und verprügeln sich.