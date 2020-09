Langelsheim

Schlangen-Alarm in einer Grundschule in Langelsheim im Landkreis Goslar: Der Hausmeister der Schule hat auf dem Komposthaufen am Freitag eine etwa einen Meter lange Schlange entdeckt. Die Polizei habe zunächst die Stelle abgesichert, weil unklar war, ob das Tier gefährlich ist, teilte die Behörde mit. Zugleich baten die Beamten die Schlangenfarm in Schladen um Hilfe. Die Schlangenfarm-Mitarbeiter übernahmen das Tier.

Bei der Schlange handelt es sich um eine ungefährliche nordamerikanische Kornnatter. Sie ist in weiten Teilen der östlichen USA beheimatet und wird bis zu 150 Zentimeter lang.

Die Polizei bittet um Hinweise zur Herkunft der Schlange.

Von RND/dpa