Mindestens 66 Infizierte – aber der Betrieb in der Hähnchenfabrik im Kreis Vechta geht weiter, weil sich die Mitarbeiter nicht in der Schlachterei mit ihrem als vorbildlich geltenden Hygienekonzept angesteckt haben. Aber wo dann? Etwa in den engen Sammelunterkünften der Mitarbeiter, die in einem Nachbarkreis liegt?