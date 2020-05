„Wenn wir unsere Hühner so unterbringen würden ...“: Kritik an Arbeitsbedingungen in Schlachthöfen

Hannover

Die Mitarbeiter niedersächsischer Schlachthöfe sollen nach Corona-Infektionen in anderen Bundesländern umfassend auf das Virus getestet werden, sagte die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, Claudia Schröder, am Montag. Untersucht werden sollen zunächst alle Mitarbeiter, die Symptome zeigen, und alle, die als Kontaktpersonen in Frage kommen. „So schnell wie möglich wird jetzt mit den Testungen begonnen“, sagte sie – mehrere Tausend stünden an. Landesweit arbeiten mehr als 20 000 Menschen in 183 fleischverarbeitenden Betrieben.

„Das geht nicht weit genug“

Gewerkschaften kritisierten die Pläne sowie die Wohn- und Arbeitsbedingungen der meist ausländischen Leiharbeiter in vielen Schlachthöfen sowie die immer noch nicht ausreichenden Untersuchungen im Land. Tests in einzelnen Betrieben reichten nicht aus, sagte Matthias Brümmer, Geschäftsführer der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ( NGG) in Oldenburg/ Ostfriesland. „Das geht nicht weit genug. Es müssen alle getestet werden, ohne Ausnahme.“ In der Branche arbeiteten zahlreiche Mitarbeiter aus Osteuropa mit Werksverträgen, in deren Unterbringungen ein Infektionsschutz kaum möglich sei. „Wenn wir unsere Hühner so unterbringen würden, hätten wir ein Problem mit dem Tierschutz“, sagte Brümmer. Das Problem gehe über die Fleischindustrie hinaus – so seien auch ausländische Saisonarbeiter und Erntehelfer in der übrigen Landwirtschaft erhöhten Ansteckungsgefahren ausgesetzt.

Anzeige

Dagmar Reim von der niedersächsischen Beratungsstelle mobile Beschäftigte in Oldenburg hofft, dass die aktuelle Diskussion Verbesserungen für die meist rumänischen Beschäftigten in den Schlachthöfen mit sich bringt. „Das Problem sind die Werkverträge mit Subunternehmern“, sagte sie der HAZ. Des Profits wegen würden die Mitarbeiter weiterhin in zu engen Wohnungen untergebracht. Trotz Corona-Gefahr würden sie auch immer noch in Bussen zu den Betrieben gefahren.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Der Fleischerverband Niedersachsen/ Bremen forderte, „dass der Missbrauch von Werkverträgen unterbunden wird“, und betonte, dass kleine und mittelständische Unternehmen andere Strukturen hätten als die Fleischindustrie. „Die Beschäftigten im Fleischerhandwerk sind nahezu ausschließlich Menschen aus den jeweiligen Regionen, also keine ausländischen Leiharbeiter, sondern regulär sozialversicherungspflichtig beschäftigte Angestellte.

In den Ställen wird es eng

Auch für die niedersächsischen Landwirte werden die Corona-bedingten Schließungen zweier Schlachthöfe in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen zum Problem. Denn: Wohin mit schlachtreifen Rindern und Schweinen? „Die Unruhe ist groß“, sagte Landvolksprecherin Gabi von der Brelie der HAZ.

Von den 3200 Rindern, die pro Woche üblicherweise in Bad Bramstedt nördlich von Hamburg geschlachtet werden, stammt ein großer Teil aus Niedersachsen. Auch an Westfleisch in Nordrhein-Westfalen, ebenfalls teilweise geschlossen, liefern niedersächsische Landwirte Schweine. „Jeder hofft, dass es keine lange Schließung ist“, sagt von der Brelie. In den Ställen droht es nämlich eng zu werden. Hinzu kommt: Die Lieferung von Rindern und Schweinen mit „Übergewicht“ belegen die Fleischbetriebe in der Regel mit Strafabzügen.

„Mäster können vielleicht die Bullen vierzehn Tage, drei Wochen länger halten“, meint Dirk Albers von der Landwirtschaftskammer in Oldenburg; danach werde es problematisch. Üblicherweise werden Bullen geschlachtet, wenn sie gut 400 Kilo auf die Waage bringen. „Der Markt ist im Moment ohnehin zusammengebrochen“, ergänzt der Fachmann für Rinderhaltung. Der Wegfall von Gastronomie und geselligen Grillrunden habe zu Absatzproblemen und spürbarem Preisverfall geführt.

Spezialfutter hält Schweine schlank

Bei Schweinehaltern ist jetzt wieder ein Spezialfutter gefragt, das zuletzt in einer Absatzkrise infolge der Schweinepest auf den Markt gelangte: ein sogenanntes Erhaltungsfutter. „Das ballaststoffreiche Futter sorgt für Sättigung ohne unnötige Gewichtszunahme“, erläutert Klaus Hafterkamp vom Hersteller AgriV im Münsterland. Auch niedersächsische Landwirte fragten es derzeit nach, um bei Absatzproblemen das Schlachtgewicht der Tiere bei etwa 120 Kilo zu halten.

Ein Schlachtbetrieb im westfälischen Werne erhob nun aber bereits Strafabzüge auch für zu leichte Schlachttiere – damit sollte Panikverkäufen besorgter Bauern entgegengewirkt werden. Unterdessen forderte das Agrarbündnis Niedersachsen, dem unter anderem der Bund für Umwelt und Naturschutz angehört, einen „Systemwechsel“. Sprecher Ottmar Ilchmann von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft sagte: „Wir brauchen eine stärkere Orientierung auf eine regionale Wertschöpfungskette, bei der faire Preise für umweltgerechte Erzeugung gesichert sind, mit menschenwürdigen Arbeitsverhältnissen bei der Verarbeitung.“

Rumänen arbeiten mit Werkverträgen

Vertreter der Fleischindustrie äußerten sich auf HAZ-Nachfrage nicht. Systemrelevante Bereiche wie Schlachthöfe könnten jedenfalls nicht, wie die Autoindustrie, vorsorglich Betriebe ganz dichtmachen, damit sich Mitarbeiter nicht mit dem Virus anstecken, sagte Landvolksprecherin von der Brelie: „Die Lebensmittelversorgung muss auf jeden Fall gewährleistet werden.“

Lesen Sie auch

Von Gabriele Schulte und Christopher Weckwerth