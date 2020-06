In Salzgitter befinden sich nach einer Corona-Infektion am Wochenende neun Personen im Krankenhaus. Die Stadt hat einen Wohnblock unter Quarantäne gestellt; Ordnungsdienst und Polizei kontrollieren, ob die 31 Betroffenen sich an die Auflagen halten. Nach Auskunft der Verwaltung ist die Lage entspannt.