Dramatische Wendung des schweren Verkehrsunfalls mitten in der Rintelner Innenstadt: Der 23-Jährige Unfallfahrer hat offenbar kurz bevor er durch die Innenstadt raste seine 22-jährige Freundin mit einem Messer schwer verletzt. Das sagte der aus dem Wrack befreite 23-Jährige. Daraufhin eilten Feuerwehrleute zu der Wohnung in der Nordstadt.

Sie fanden die schwerst verletzte 22-Jährige, eine deutsche Staatsbürgerin. Nach Informationen unserer Zeitung hatte sie mehrere Stichverletzungen im Oberkörper. Sie wurde von den Rettungskräften versorgt und mit einem Rettungswagen ins Mindener Klinikum transportiert.

Hintergrund der Tat noch unklar

Zum Grund für den brutalen Angriff konnte die Polizei am Abend noch keine Angaben machen. Eine Beziehungstat liegt allerdings nahe. Nach dem Messerangriff raste der 23-jährige Rumäne mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch Rinteln, über die Weserbrücke und verlor bei einer Linkskurve in die Mühlenstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Es kracht frontal in die Schaufensterfront des Bekleidungsgeschäfts "Family Land".

Der weiße Twingo riss dabei einen Zigarettenautomaten ab und prallte zurück in die Fußgängerzone, wo er erst von einigen Fahrradständern gestoppt wurde. Der Fahrer wurde verletzt von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und erzählte ihnen von seinem brutalen Angriff auf die 22-Jährige.