Hannover

Tiertransporte aus Niedersachsen in weit entfernte Länder wie Marokko könnten demnächst der Vergangenheit angehören. Dem Bundesrat liegt Ende Juni eine Liste mit 17 Staaten außerhalb der EU zur Abstimmung vor, in die grundsätzlich keine lebenden Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen mehr exportiert werden sollen. Es geht unter anderem um Marokko, Ägypten und weitere nordafrikanische Länder sowie Staaten im Nahen Osten oder die Türkei. Amtsveterinäre bezeichnen diese Länder als „Tierschutz-Hochrisikostaaten“.

Niedersachsens Agrarminister Barbara Otte-Kinast fordert ein solches bundesweites Exportverbot schon länger. Die CDU-Politikerin sagte der HAZ: „Wir brauchen national und auf EU-Ebene eine Liste der Drittländer, in die keine Lebendtiertransporte mehr erfolgen dürfen, weil die Einhaltung des Tierschutzes nicht gewährleistet ist.“

In den vergangenen Wochen hatten immer wieder in Niedersachsen abgefertigte Transporte trächtiger Kühe nach Nordafrika für Aufsehen gesorgt. Den Angaben zufolge dienen die Exporte dazu, in den Zielländern Milchviehherden aufzubauen. Tierschützer und auch Otte-Kinast bezweifeln das. Die CDU-Politikerin hatte die Landkreise jeweils angewiesen, die Genehmigungen zu untersagen, und begründete das unter anderem damit, dass die Tiere in den Zielländern nicht tierschutzgerecht gehalten werden könnten. Außerdem sei zu besorgen, dass sie in Kürze tierschutzwidrig geschächtet würden.

Gerichte kippen Transportverbote

Gerichte kippen die Verbote aber regelmäßig – anders als in anderen Bundesländern, die Exporte in diese Länder bereits verboten haben. Niedersachsen ist es bisher nicht gelungen, einen gerichtsfesten Erlass zu formulieren. Wohl auch deshalb ist Niedersachsens Agrarministerin Befürworterin einer bundesweiten Lösung.

„Wir brauchen national und auf EU-Ebene eine Liste der Drittländer, in die keine Lebendtiertransporte mehr erfolgen dürfen“: Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU). Quelle: Christophe Gateau/dpa

Jetzt haben die Länder im Agrarausschuss des Bundesrats die Verbotsliste nachträglich in den Entwurf einer neuen Tiertransportverordnung des Bundesagrarministeriums geschrieben. Im Begründungstext heißt es, die Verbotsliste für verfassungsgemäß, auch mit Blick auf die Berufsfreiheit der Exporteure. Der Ausschuss beruft sich auf zwei Rechtsgutachten: Eines hatte die Tierschutzorganisation Vier Pfoten in Auftrag gegeben, eines der Landtag von Nordrhein-Westfalen.

„Rinder werden geschlachtet“

Zu den Transporten selbst heißt es: Die Amtsveterinäre in den Landkreisen könnten gar nicht sicherstellen, „dass die vorgegebenen tierschutzrechtlichen Voraussetzungen auf langen Transportwegen in Drittländer eingehalten werden“. Der Agrarausschuss teilt auch einen von Tierschützern lange gehegten Verdacht: „Es existieren keine belastbaren Belege, dass in den benannten Drittländern durch den Export ein nennenswerter Aufbau der regionalen Tierzucht gefördert wird.“ Vielmehr gebe es belastbare Informationen, dass die häufig trächtigen Färsen dort „schon relativ kurze Zeit nach ihrer Ankunft (in der Regel bereits nach einer ersten Abkalbung) geschlachtet werden“.

Am 25. Juni stimmt die Länderkammer darüber ab. Die Tierschutzgesellschaft Vier Pfoten forderte Niedersachsen auf, für die Verbotsliste zu kämpfen. „Da wird es Gegenwind geben“, sagte Leiterin der Hauptstadtrepräsentanz, Femke Hustert. Unter anderem könnte das Bundesagrarministerium die Verordnung für gescheitert erklären, wenn sie mit Verbotsliste verabschiedet wird. Die Reform träte nicht in Kraft. Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) ist keine Befürworterin eines generellen Exportverbots. Sie sieht die Länder in der Pflicht.

Von Karl Doeleke