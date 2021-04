Riesige Rauchwolke über Hannover: Feuer auf Werksgelände ausgebrochen

Hannover

Die Berufsfeuerwehr Hannover ist am Dienstagabend zu einem Großbrand auf einem Betriebsgelände in Misburg-Süd ausgerückt. Auf dem Areal der Noris Entsorgungs GmbH am Lohweg war um 20.20 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache eine Lagerhalle mit zerkleinertem Kunststoff in Vollbrand geraten.

Die Rettungskräfte waren mit drei Löschzügen und zwei Freiwilligen Feuerwehren vor Ort. Insgesamt beteiligten sich 120 Helfer an den Löscharbeiten. Der Polizeihubschrauber kreiste über dem Gelände, um sich aus der Luft ein Bild von der Lage zu machen. Die Feuerwehr ging von mehreren Drehleitern aus gegen die Flammen vor.

Starke Rauchentwicklung: Anwohner sollen Türen und Fenster schließen

Die Helfer hatten die Bewohner der angrenzenden Stadtteile per Durchsagen im Radio aufgefordert, die Fenster und die Türen geschlossen zu halten und die Lüftungsanlagen abzuschalten. Auch über die Handy-Warn-App Nina war die Bevölkerung auf den Großbrand hingewiesen worden. Kräfte der Feuerwehr nahmen in den angrenzenden Stadtteilen Messungen vor, um zu überprüfen, ob Schadstoffe durch das Feuer in die Luft gelangt sind.

Die Rauchsäule war über dem gesamten Stadtgebiet zu sehen. Wie das Feuer ausgebrochen ist, ist bislang unklar. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. „Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten alle Mitarbeiter die Lagerhalle bereits verlassen“, sagte Feuerwehrsprecher Tobias Slabon.

Aus der brennenden Halle schlagen Flammen und schwarze Rauchwolken. Quelle: HAZ/RND

Unterdessen zog sich die dicke Rauchwolke vom Brandort am östlichen Stadtrand durch den Wind getrieben in grader Linie über die Innenstadt und weiter nach Westen.

Bei Facebook, Twitter und Instagram machten Fotos von der Rauchwolke schnell die Runde. Sogar im rund 20 Kilometer entfernten Wunstorf war sie noch zu sehen.

Die Rauchwolke hebt sich deutlich vom abendlichen Himmel über Hannover City ab. Quelle: Thomas Prüssen

Der Einsatz der Feuerwehr am Brandort dauert am Mittwochmorgen an. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, ließen die Einsatzkräfte das Gebäude kontrolliert abbrennen. Die Schadenshöhe wird auf einen Millionenbetrag geschätzt.

Von Tobias Morchner