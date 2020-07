Ahrenshoop

Einen Tag nach dem Drama von Ahrenshoop sitzen sie auf einem umgedrehten blauen Ruderboot. Es liegt am Strand, ein Stück vom Wasser entfernt an der Stelle, wo am Mittwoch ein 32-jähriger Familienvater sein Leben verloren hat. Verloren im Kampf für das der Kinder seiner Familie.

Matthias Götz und seine Partnerin Franziska Trott, beide aus Storkow bei Berlin, lässt dieser Tag am Strand von Ahrenshoop nahe des Hochufers nicht los. „Ich habe die Bilder in meinem Kopf“, sagt Matthias Götz. Er ist derjenige, der am Mittwoch in den Polizeiberichten als der Zeuge auftauchte, der die in Not geratenen Kinder sicher an Land gebracht hat. Ohne ihn hätten es womöglich auch der Junge und das Mädchen nicht geschafft.

Sofort erkannt: Die Kinder sind in Lebensgefahr

Nur drei Minuten vor dem Unglück sind Götz und sein „Schatz“, wie er sie nennt, mit ihren eigenen Kindern am Mittwoch am Strand angekommen. Franziska Trott bemerkt, dass zwei Kinder an der Steinmole in Lebensgefahr geraten sind. Das Besondere: Die Mole aus riesigen Granitsteinen verläuft an dieser Stelle nicht in die Ostsee hinein, sondern parallel zum Strand. Ohne die Steine im Wasser hätten Wind und Wellen den Strand sowie das Hochufer an dieser Stelle längst abgetragen.

Franziska Trott alarmiert ihren Matthias. Er ist Soldat, hat Ausbildungen als Rettungsschwimmer und Rettungssanitäter. Und er erkennt die Gefahr. So nahe, wie die Mole am Ufer liegt, wirkt der Bereich im Wasser drumherum verführerisch. Zunächst seien die Kinder nur knietief in der Ostsee gewesen, sagt Franziska Trott. Man denkt, das Wasser rundherum sei noch flach genug. Doch das täusche, plötzlich waren die Kinder in Not.

„Hatte ganz plötzlich nichts mehr unter den Füßen“

Matthias Götz rennt an der Steinmole ins Wasser. Jetzt wird auch ihm die Gefahr bewusst: „Ich hatte ganz plötzlich nichts mehr unter den Füßen.“ Grund dafür ist die Unterströmung. Sie zieht an dieser Stelle alles auf die Ostsee hinaus.

Es gelingt ihm, sich den Jungen unter den Arm zu klemmen und aus dem Wasser zu bringen. Der Vater der Kinder sei ebenfalls ins Wasser gelaufen und habe versucht, das Mädchen zu retten. Beide werden aber von den Wellen auf die Außenseite der Steinmole gezogen – an die Seite, wo die offene Ostsee an diesem Tag mit viel Kraft auf die Steine kracht. Wellen spritzen über die Mole hinweg.

Sein Plan: Vater und Kind von der Mole aus dem Wasser ziehen

Götz sagt: „Ich bin sofort wieder ins Wasser gelaufen, nachdem der Junge in Sicherheit war. Aber ich hatte so keine Chance, die beiden noch zu erreichen.“ Er klettert deshalb von der Strandseite aus über den Steinwall, ungefähr an der Stelle, wo er Vater und Tochter auf der anderen Seite vermutet. Sein Plan: Beide von oben, von den Steinen aus herausziehen.

Das Mädchen bekommt nach einer Welle, die sie und den Vater in Richtung des Walls drücken, mit einer Hand einen Stein zu fassen. „Dann habe ich sie gepackt.“ Die Neunjährige hatte sich im Wasser unterhalb der Steine bereits eine Schürfwunde an der Schulter zugezogen. Trotzdem können beide Kinder später schon nach wenigen Stunden wieder aus der Boddenklinik in Ribnitz-Damgarten entlassen werden.

„Irgendwann habe ich ihn nicht mehr gesehen“

Als Matthias Götz auch das Mädchen in Sicherheit gebracht hat, klettert er wieder über die Mole, um den Vater zu retten. „Aber der wurde immer blasser. Man hat gespürt, dass er keine Kraft mehr hatte. Er war vielleicht sechs oder acht Meter von mir entfernt. Ich habe ihm zugerufen, dass er sich auf den Rücken drehen und treiben lassen soll, um Kraft zu sparen und sich zu beruhigen.“ Götz meint, dass der Vater das auch versucht habe. „Aber dann war er immer wieder sekundenlang unter Wasser. Von Mal zu Mal länger. Irgendwann habe ich ihn nicht mehr gesehen.“

Später finden Rettungskräfte den Körper des Toten eingeklemmt in den Steinen der Mole. „Ich denke, er hat noch mitbekommen, dass seine Kinder in Sicherheit waren“, versucht Matthias Götz zumindest etwas Trost zu finden.

Wütend auf Strandbesucher: „Keiner hat geholfen“

Was ihn wütend macht, sei das Verhalten der anderen Strandbesucher. „Die sind einfach weitergelaufen. Die haben nur geglotzt. Einige haben ihr Handy gezückt. Keiner hat geholfen“, sagt er. Zudem habe es eine Ewigkeit gedauert, bis erste Rettungskräfte am Strand aufgetaucht sind. „Die Polizei war noch am schnellsten da.“ Die Feuerwehr sei erst ungefähr eine Stunde, nachdem das Drama seinen Lauf genommen hatte, vor Ort gewesen. Offenbar hatte es Verzögerungen bei der Alarmierung gegeben, was am Tag darauf auch ein Feuerwehrmann aus Ahrenshoop bestätigt.

Götz sagt, dass ihm nach der Rettung der Kinder von allen Seiten gedankt worden sei. Auch zu der Mutter des Jungen und des Mädchens hätten er und seine Lebensgefährtin Kontakt. „Mir ist der ganze Dank egal, wenn ich ihn gegen das Leben des Vater der beiden Kinder eintauschen könnte.“ Überhaupt ist ihm der Rummel unangenehm. „Ich bin hier nicht der Held, sondern habe einfach meine Pflicht getan.“

Warum gibt es keine Rettungsmittel an der Stelle?

Dass er trotzdem redet, solle die Menschen vor Ort ein Stück weit wachrütteln, weil es an dieser Stelle am Strand in Ahrenshoop keine Rettungsmittel gibt. Götz: „Keinen Rettungsring, keine Leine, hier gibt es nichts.“

Ein Ring hätte vielleicht geholfen, dem Vater das Leben zu retten, aber auch am Tag nach dem Unglück ist die Vorrichtung am Strand, wo er eigentlich hängen sollte, leer. „Auch wenn Schilder am Zugang auf die Gefahr hinweisen, müssen doch gerade dann für den Ernstfall die nötigsten Rettungsmittel vorhanden sein.“

Wann bekommt er die Bilder wieder aus dem Kopf? „Keine Ahnung, heute Nacht haben wir alle kaum geschlafen. Das wird noch etwas dauern.“

