Die Nato probt mit der Aktion Defender Europe 2020 für den Ernstfall mit Russland. Dazu schickt die US-Armee Tausende Soldaten und Panzer in die Lüneburger Heide. Nördlich von Hannover in Bergen eine Drehscheibe der Übung – in den kommenden Wochen rollen Dutzende Schwertransporter durch die Region.