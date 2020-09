Reifen geplatzt: Lkw schleudert auf Autobahn 21  in den Gegenverkehr

Bad Segeberg

Wie ein Haus türmt sich der Lkw auf der Autobahn 21 auf. Das bei diesem unglaublichen Unfall hier niemand zu Tode gekommen ist, grenzt fast an ein Wunder. Es ist Montagnachmittag etwa 16.30 Uhr, als der mit Sand beladenen 40-Tonner einer Wittenborner Firma aus Richtung Süden kommend in Höhe Schackendorf kopfüber in den Gegenverkehr rast.

„Ich habe gesehen, wie dem Lkw ein Reifen geplatzt ist und bin nur noch voll in die Eisen gegangen“, beschreibt ein Augenzeuge und Ersthelfer, der selbst mit einem Sattelzug im Gegenverkehr unterwegs ist, das, was sich vor seinen Augen abspielt.

Durch einen geplatzten Reifen schoss ein Laster mit einer Ladung Sand kopfüber in den Gegenverkehr. Quelle: Heike Hiltrop

Geistesgegenwärtig kann er sein Fahrzeug zum Stehen bringen. Niemand hinter ihm fährt so dicht auf, dass es in der Folge zu Auffahrunfällen kommt. „Zehn Meter weiter, und wir hätten uns frontal getroffen.“ Ihm und weiteren Ersthelfern gelingt es, die Frontscheibe des Lkw zu zerschlagen und den eingeschlossenen Fahrer verletzt zu befreien. Ein Wunder, dass ihm offenbar nichts Schlimmes passiert ist. Der 61-Jährige ist ansprechbar und wird mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Den gerufenen Rettungskräften der Feuerwehren aus Bad Segeberg und Wahlstedt bietet sich derweil ein unglaubliches Bild an der Unfallstelle. Als hätte der Lkw einen Kopfstand gemacht. Der Auflieger des Lastwagens ist aufgerichtet. Die Mittelleitplanke über viele Meter völlig verbogen und demoliert. Überall auf der Fahrbahn hat sich die lehmige Ladung in dicken Brocken verteilt.

Vollsperrung für die Bergung

Nachdem das Gefährt mit einem Kran gesichert werden kann, fließt der Verkehr zunächst wieder einspurig Richtung Süden an der Unglücksstelle vorbei. Doch für die Bergung muss die A 21 schließlich am Abend über Stunden voll gesperrt und der Verkehr weiträumig umgeleitet werden.

Von Heike Hiltrop