Hannover

Die Debatten um die Bedingungen für Weihnachtsmärkte in der Corona-Pandemie halten an. Die FDP hat am Donnerstag im niedersächsischen Landtag gefordert, dass die Regelungen für die diesjährigen Märkte gelockert werden. Damit stieß die Fraktion allerdings auf wenig Verständnis bei Landesregierung und Grünen. 

Die aktuelle Verordnung der Landesregierung sieht vor, dass für die Bewirtung und in Fahrgeschäften die 3-G-Regel gilt. Die Märkte müssen dafür aber nicht zwingend eingezäunt werden, vielmehr sind auch Kontrollen durch die einzelnen Standbetreiber möglich. Auch können Bändchen eingesetzt werden, um kenntlich zu machen, dass Besucherinnen und Besucher einen entsprechenden Nachweis erbracht haben. In ihrem Antrag bemängelt die FDP, dass die Regelungen nicht praktikabel seien. „Es ist absurd zu denken, dass man so Weihnachtsmärkte stattfinden lassen kann“, sagte der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Landtagsfraktion, Jörg Bode, im Landtag. Dadurch werde die vorweihnachtliche Atmosphäre zerstört.

„Hohe Impfquote, geringes Infektionsrisiko“

Die FDP fordert in ihrem Antrag, dass weder Einlasskontrollen und Absperrungen noch Kontrollen durch die Standbetreiber nötig sind. Zudem macht die Fraktion sich dafür stark, dass die Gesundheitsämter vor Ort selbstständig über die Konzepte für die Weihnachtsmärkte entscheiden dürfen. Bode begründete diese Forderung nach Lockerungen damit, dass die Impfquote hoch und das Infektionsrisiko an der frischen Luft gering sei.

Zudem wies er mehrfach darauf hin, dass auch Mitglieder der regierenden Parteien Kritik an den Regelungen geäußert hätten. „Eine Einzäunung des Marktes mit Zugangskontrollen widerspricht dem Charakter der Weihnachtsmärkte“, hatte der Städtetagspräsident Ulrich Mädge (SPD) Anfang der Woche gesagt. Der Vizepräsident des Städtetags, Frank Klingebiel (CDU), hatte zudem bemängelt, dass bei Kontrollen durch die Standbetreiber zu lange Wartezeiten entstünden – was wiederum zu Konflikten führen könnte. Unterstützung bekam die FDP von Dana Guth (fraktionslos). Sie sprach von einem „Verordnungswirrwarr“ und davon, dass die Regelungen „ohne Sinn und Verstand“ getroffen worden seien.

CDU, SPD und Grüne halten dagegen

Bei CDU, SPD und Grünen stieß die FDP mit ihrer Forderung jedoch auf Widerstand. Die drei Fraktionen waren sich darin einig, dass man vor dem Hintergrund der Pandemie weiterhin behutsam vorgehen müsse. Bislang sei Niedersachsen mit seiner vorsichtigen Linie gut durch die Pandemie gekommen, sagte Jasper Burkhard (CDU). Außerdem gebe es der Inzidenzwert nicht her, die Regeln zu lockern. Es sei doch erfreulich, dass Weihnachtsmärkte überhaupt stattfinden könnten. Dem pflichteten auch SPD und Grüne bei. „Es wird eben anders sein als vor der Pandemie“, sagte Meta Janssen-Kucz (Grüne). Eine Entscheidung über den Antrag der FDP fiel nicht – stattdessen hat der Landtag das Thema an den Sozialausschuss weitergegeben.

Von Thea Schmidt