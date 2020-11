Hannover

Der Landesrechnungshof, Niedersachsens oberste Prüfbehörde für die Finanzen, sieht die Kommunen durch die Corona-Krise jahrelang eingeschränkt. „Die finanziellen Folgen der Covid-19-Pandemie werden die kommunalen Haushalte auch noch in den kommenden Jahren stark belasten“, sagte Rechnungshofpräsidentin Sandra von Klaeden am Donnerstag bei der Vorlage des Kommunalberichts in Hannover. Selbst bei strikter Ausgabendisziplin würden die Folgen der Pandemie zu einem Belastungstest für die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen.

„2021 wird es keine enormen Hilfspakete geben“

„In diesem Jahr haben die Kommunen enorme finanzielle Stützungspakete bekommen“, sagte von Klaeden. „Doch es ist nicht damit zu rechnen, dass es auch 2021 solche Hilfspakete geben wird.“ Deshalb müssten die Kommunen beginnen, ihre Prioritäten klar zu benennen und zu berechnen, sagte von Klaeden der HAZ. „Das ist auch viel Arbeit am Detail.“ Die Kommunen müssten nach Auffassung der Rechnungshofpräsidentin ihre Fuhrparke ebenso unter die Lupe nehmen wie auch den Ausbau der Gesamtschulen. Hier bringen die Kommunen oft noch viel Geld in die freiwillige pädagogische Betreuung ein. Inzwischen gibt es in Niedersachsen 1893 Gesamtschulen – eine Steigerung auf das Zehnfache seit dem Jahr 2000.

Manche Gemeinden haben sogar einen Flugplatz

In einigen Gemeinden gibt es sogar kommunale Flugplätze – die sich der Landesrechnungshof einmal genauer anschaute. Doch reichten hier die klassischen Flugplatzentgelte wie etwa Landeentgelte kaum aus. Dennoch unterstützten die Kommunen die Landeplätze, weil sie sie als Standortfaktoren betrachteten. Doch von zehn untersuchten Flugplätzen rechnete sich eigentlich nur der Landeplatz der Insel Wangerooge für die Gemeinde. Von Klaeden betonte, dass die diesjährigen Prüfungen aber keine Ausreißer zutage gebracht hätten, die eine Beanstandung nach sich ziehen müssten.

Auch der Bund der Steuerzahler forderte die niedersächsischen Kommunen am Donnerstag auf, der Haushaltskonsolidierung im bevorstehenden Wahljahr hohe Priorität einzuräumen. Während Überschüsse schnell verplant würden, täten sich Kommunen in finanziell schlechteren Zeiten stets schwer damit, einmal beschlossene Ausgabe- und Leistungsausweitungen zurückzunehmen, sagte der Landesvorsitzende des Steuerzahlerbundes, Bernhard Zentgraf. „Ohne eine grundsätzliche Verhaltensänderung ist die dauerhafte Schieflage der kommunalen Haushalte quasi vorprogrammiert.“ Deshalb müssten die Kommunen im ureigenen Interesse alle Vor-Corona-Wunschlisten auf den Prüfstand stellen. Zentgraf wies darauf hin, dass nach einer Phase des Schuldenabbaus seit 2017 auch die Verschuldung in den Kernhaushalten der Kommunen wieder zugenommen habe. Sie lag 2019 bei 12,17 Milliarden Euro.

Verschuldung wächst seit 2017 wieder

Nach Berechnungen des Statistischen Landesamtes müssen die niedersächsischen Kommunen mit einem Finanzierungsdefizit von 1,5 Milliarden Euro im ersten Halbjahr dieses Jahres rechnen. Alleine die Steuereinnahmen gingen in diesem Zeitraum um 500 Millionen Euro zurück. Das Land gewährt den Kommunen im Rahmen eines Hilfsprogramms rund 1,1 Milliarden Euro, 350 Millionen Euro davon müssen die Kommunen aber mittelfristig zurückzahlen.

Von Michael B. Berger