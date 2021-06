Bei einer Veranstaltung von Kritikern der Corona-Maßnahmen am Sonnabend in Hannover ist es zu einige Verstößen vor allem gegen die Hygiene-Auflagen gekommen. Die Polizei berichtete zunächst von 80, dann von 190 Teilnehmenden.

Die Polizei führt am Rande einer Demonstration von Gegnern der Corona-Maßnahmen Gespräche. Unterstützer der sogenannten «Querdenken»-Bewegung demonstrierten am Samstag in der Landeshauptstadt.  Quelle: J.F. Martinez/dpa