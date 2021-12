Göttingen

Mehrere Jahre lang hat ein zunächst unbekannter Stalker einem 68-jährigen Mann aus Göttingen durch permanente Nachstellungen das Leben zur Hölle gemacht. Jetzt droht dem mutmaßlichen Täter eine mehrjährige Gefängnisstrafe: Das Amtsgericht Göttingen verurteilte den 38-jährigen Täter aus Göttingen zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren.

Das Gericht befand den Angeklagten unter anderem wegen schwerer Körperverletzung, wegen Nachstellung, Beleidigung und Verleumdung sowie wegen des Verstoßes gegen das Kunsturhebergesetz für schuldig. Der Angeklagte habe dem 68-Jährigen über einen langen Zeitraum so massiv zugesetzt, dass dieser erhebliche gesundheitliche Schäden davongetragen und sich dessen Leben für immer geändert habe, sagte die Vorsitzende Richterin Jana Neumeister: „Nichts ist mehr, so wie es war, bevor der Angeklagte in sein Leben getreten ist.“

Stalker rief an, schrieb Mails, verbreitete Fotos und Videos

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte sein Opfer, das er nur vom Sehen aus einem Laden in der Göttinger Innenstadt kannte, über mehrere Jahre hinweg massiv gestalkt hat. Unter anderem soll er den Händler durch anonyme Anrufe, E-Mails, Verbreitung von Fotos und Videoaufnahmen im Internet sowie Warenbestellungen und Zeitschriften-Abos unter dessen Namen terrorisiert haben.

Ein Ermittler der Polizei schilderte als Zeuge das Ausmaß der Bestellungen. Die Pakete, die der Angeklagte an die Adresse des 68-Jährigen schicken ließ, seien derart zahlreich und teilweise auch groß gewesen, dass sie nicht in den Asservatenraum der Polizei passten: „Kloschüsseln, Zeitschriften – alles lag in unserem Büro.“

68-Jähriger kannte den Stalker gar nicht

Nach Überzeugung des Gerichts war der Angeklagte auch wiederholt vor dem Haus des 68-Jährigen aufgetaucht und hatte dort Fotos ausgelegt, die diesen diskreditieren sollten. Um den 68-Jährigen lächerlich zu machen, habe er auch Collagen angefertigt und im Internet veröffentlicht. „Was hätte jemand getan haben müssen, umso etwas verdient zu haben?“, fragte die Richterin. Tatsächlich hatte der 68-Jährige nichts getan, er kannte den Angeklagten gar nicht. Der Angeklagte habe lediglich dessen Aussehen und Bewegungen befremdlich gefunden und beschlossen, ihn zu mobben und zu ärgern.

Der 68-Jährige fühlte sich durch die jahrelangen permanenten Nachstellungen so verunsichert und bedroht, dass er sich irgendwann nicht mehr aus dem Haus traute, 17 Kilo Gewicht verlor und schließlich aufgrund seiner desolaten psychischen und körperlichen Verfassung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus kam. Laut einem Arztbrief war seine Immunabwehr als Folge von Mangelernährung massiv abgeschwächt. Er erlitt eine Lungenentzündung und musste nach einem Herzstillstand drei Wochen lang künstlich beatmet und über Sonden ernährt werden.

Hasst Stalker Homosexuelle?

Gegenüber der Polizei hatte der Angeklagte die Nachstellungen damit begründet, dass er einen Hass auf Homosexuelle habe. Im Prozess hatte er dies allerdings abgestritten. Nach Ansicht des Gerichts lässt sich ein solches Tatmotiv nicht belegen. Der Angeklagte hatte zudem erklärt, dass auch andere Personen beteiligt gewesen seien, ohne Angaben zu deren Identität oder Tatbeitrag zu machen. Auch wenn nicht auszuschließen sei, dass er mit anderen Personen zusammengearbeitet habe, seien ihm die angeklagten Taten zuzurechnen, befand das Gericht.

Ein psychiatrischer Sachverständiger bescheinigte dem Angeklagten eine soziale Phobie und eine ängstlich-vermeidende Persönlichkeitsstörung. Seine Einsichts- und Steuerungsfähigkeit sei indes nicht beeinträchtigt, somit sei er voll schuldfähig.

Geplantes und gezieltes Vorgehen

Die Richterin verwies darauf, dass der Angeklagte sehr geplant und gezielt vorgegangen sei. Zu seinen Gunsten sei zu werten, dass er sich selbst gestellt und – allerdings nur teilweise – ein Geständnis abgelegt habe. Außerdem sei eine gewisse Gruppendynamik nicht auszuschließen, da der Angeklagte eigenen Angaben zufolge Zuspruch von seinen Internetkontakten bekommen habe.

Gegen ihn sprächen mehrere schwerwiegende Aspekte. Die Taten hätten sich über einen sehr langen Zeitraum erstreckt, außerdem habe er dabei verschiedene Strafvorschriften verletzt. Zu seinen Lasten seien vor allem die gravierenden Folgen für das Opfer zu werten. Außerdem habe es keinen verständlichen Grund für seine Taten gegeben.

Mit seinem Urteil blieb das Gericht unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft, diese hatte eine Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren gefordert. Der Verteidiger hatte dagegen auf eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren plädiert.

Von Heidi Niemann