Bei der Fahndung nach dem mutmaßlichen Doppelmörder Frank N. hat die Göttinger Polizei es offenbar versäumt, einen wichtigen Zeugen zeitnah zu vernehmen. Das wurde am Freitag beim Prozess vor dem Landgericht Göttingen bekannt.

Landgericht Göttingen - Prozess um Doppelmord in Göttingen: Hat Polizei bei Fahndung wichtige Hinweise nicht verfolgt?