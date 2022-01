Hannover

Eine 68 Jahre alte Pflegehilfskraft klagt vor dem Arbeitsgericht rund 25.500 Euro Bruttolohn von ihrer Arbeitgeberin ein, den sie nach ihrer Meinung zu wenig bekommen hat. Beklagt ist ein privater ambulanter Fach-Pflegedienst aus einer nördlichen Umlandgemeinde. Die 68-Jährige ist dort seit über zehn Jahren angestellt und betreut in 14 Nachtwachen pro Monat die Bewohner einer privaten Senioren-Wohngemeinschaft. Pro Nachtschicht arbeitet die Frau 10,5 Stunden, bezahlt werden ihr aber seit Jahren nur sieben. Ein Gütetermin brachte keine Einigung, sodass der Vorsitzende Richter Kilian Wucherpfennig für den 3. März nun einen Kammertermin angesetzt hat – mit möglicher Urteilssprechung.

Aufgefallen war die vermeintliche Unterbezahlung erst nach einer allgemeinen Prüfung durch den Zoll im September 2020 – Arbeitslohn und Arbeitszeit hätten bei der 68-Jährigen nicht im Einklang gestanden, stellte der Zoll fest. Anders ausgedrückt: Die Pflegehilfskraft hat für ihr Gehalt offenbar zu viel gearbeitet, war also unterbezahlt. Der Zoll hatte den ambulanten Pflegedienst bereits zur Nachzahlung in Höhe von 4500 Euro – verteilt über zwei Jahre – an die Angestellte aufgefordert. Dem ist die Arbeitgeberin zur Hälfte auch nachgekommen.

Die meisten Zeit nur im horizontalen Zustand verbracht?

Der 68-Jährigen und ihrem Anwalt Stephan Korb reicht das aber nicht, da die Frau über viele Jahre zu wenig Gehalt bezog. Zunächst bekam die Angestellte für die 14 Nachtschichten 511 Euro, mit Nachtzuschlag waren es 550 Euro im Monat. Inzwischen aber hat ihre Arbeitgeberin den Verdienst auf 1270 Euro angehoben. Strittig sind also nur die zurückliegenden Jahre, und hier liegen die Vorstellungen von Klägerin und Beklagter sehr weit auseinander. Für Rechtsanwalt Frank Kälble, der den ambulanten Pflegedienst vertritt, ist die frühere Vergütung aus mehreren Gründen zu Recht angewandt worden.

Erstens: Bei einer Schlafwache, wie sie die 68-Jährige abhalte, arbeite man gar nicht am Stück, „75 Prozent der Arbeitszeit verbringt man eher im horizontalen Zustand. Davon gehe ich aus.“ Deshalb sei diese Arbeit auch anders zu vergüten als wenn man durcharbeiten würde. Vereinbart worden sei zudem eine Vergütung über sieben Stunden Arbeit pro Schicht, „der Rest ist Anwesenheit“, so Kälble. Zweiter Punkt: Nach seiner Auffassung sei bei der Vergütung der Pflegehilfskraft R. die sogenannte Pflegearbeitsbedingungenverordnung anzuwenden. Und per Gesetz sei es dann so, dass der Anspruch der Klägerin auf Restgehalt aus den Vorjahren verjährt sei.

Kammertermin im März – es geht um 25.500 Euro Nachzahlung

„Wer bis zu 150 Stunden zur Verfügung steht und dafür 550 Euro brutto erhält, der bekommt gefühlt zu wenig“, sagt Anwalt Stephan Korb. „Meine Mandantin ist da, wenn sie in der Nacht gebraucht wird“. Wie sie ihre Zeit verbringe zwischen der Arbeit, ob schlafend oder lesend, sei irrelevant. Vom Arbeitgeber werde erwartet, dass sie aufspringe und arbeite, wenn es notwendig sei. „Das hat meine Mandantin geleistet.“ Als Vergleich schlug Korb rund 20.400 Euro brutto Nachzahlung vor, dazu eine neue arbeitsrechtliche Vereinbarung über 10,5 Stunden pro Nachtwache. Das lehnte der Anwalt der beklagten Arbeitgeberin ab, sie will nur die offenen, vom Zoll angeordneten, rund 2800 Euro nachzahlen.

Beim Kammertermin im März hat Richter Kilian Wucherpfennig nun die Kernfrage zu klären, welche Vergütungsordnung bei einer Pflegehilfskraft anzuwenden ist. Die Pflegearbeitsbedingungenverordnung oder das Mindestlohngesetz? Für die 68-Jährige, die zeitweise einen Zweitjob annehmen musste, um über die Runden zu kommen, geht es damit immerhin um rund 25.500 Euro.

Von Andreas Voigt