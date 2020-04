Autozulieferer aus Osnabrück fertigt jetzt medizinische Schutzmasken

Osnabrück

Er hat zu Hause mitbekommen, wie es nicht laufen sollte. Marco Dei Vecchi lebt in Italien, in Caorle in der Nähe von Venedig. Dort hat er den Anstieg der Corona-Infektionen hautnah erlebt, die Todesrate, den Mangel an Schutzkleidung. „Und ich war ja zu Hause eingesperrt“, erzählt er. Er habe nachgedacht und sich gesagt: „Mit unserem Knowhow können wir da was machen!“

Marco Dei Vecchi, einer der Geschäftsführer von Zender Osnabrück. Quelle: privat

Marco Dei Vecchi ist einer der beiden Chefs der Firma Zender in Osnabrück. Sie stellt Autoteile her – fürs Tuning, für die Individualisierung von Autos. Zender verarbeitet dafür etwa Chrom, Textilien und Carbon. Und ab sofort fertigt die Firma Atemschutzmasken der zweithöchsten medizinischen Qualitätskategorie FFP2. Am Montag hat sich Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) bei einem Besuch in Osnabrück ein Bild von dem Engagement des Autozulieferers gemacht. Er zeigte sich „dankbar“, dass die Produktionsumstellung so schnell geglückt sei.

„Masken müssen auch sicher sein“: Die Firma Zender hat ihre Produktion umgestellt. Quelle: Friso Gentsch/dpa

Autos und Schutzmasken – auf den Zusammenhang kommt man nicht sofort. Das Geheimnis liegt darin, dass Zender etwa bei der Carbonverarbeitung mit Reinräumen arbeiten müsse, erzählt Dei Vecchi. Er und sein Mitgeschäftsführer Norbert Borner räumten eine Halle frei, sie bestellten auf eigenes Risiko Maschinen.

Keine Kurzarbeit

Wie viel Zender investiert hat, verrät Dei Vecchi nicht, aber die Schutzmaskenproduktion soll keine Krisenüberbrückungsproduktion sein, sondern dauerhaft laufen. Pro Tag sind es derzeit 60.000 Masken, demnächst 100.000 Stück. Wegen der Umstellung konnte die Firma, die 55 Menschen beschäftigt, auf Kurzarbeit verzichten.

Auch Ministerpräsident Weil vermutet, dass es „auf Dauer“ einen Markt für Schutzmasken geben werde. Er sprach sich für lange Lieferverträge zwischen Staat und Unternehmen aus, und er sagte, nach der Pandemie müsse niemand in der Wirtschaft fürchten, dass nur der Preis über einen Auftrag entscheide.

Im Moment entstehen bei Zender Masken der Klasse FFP2 – FFP steht für „Face Filtering Piece“, was so viel wie Teilschutzmaske bedeutet, die Klasse 2 steht für eine Schutzwirkung von 95 Prozent bei schädlichen Stoffen. Das hilft schon mal. Dauerhaft und verlässlich kann nur eine FFP3-Maske Viren fernhalten – deren Produktion plant Zender auch. Autoteile werden aber weiterhin gefertigt.

Abhängigkeit von Asien verringern

Für Dei Vecchi ist die Umstellung der Produktion eine Herzensangelegenheit: „Alle nähen gerade Masken“, sagt er. „Aber es müssen doch sichere Masken sein!“ Er würde außerdem gern dazu beitragen, die Abhängigkeit Europas von Asien zu verringern. Und wenn der Bedarf irgendwann nicht mehr so groß sei, sagt der Italiener, könne er vielleicht auch mal ein paar Masken in sein Heimatland exportieren.

Von Bert Strebe und Elmar Stephan