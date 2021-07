Polizeieinsatz in Göttingen: Video zeigt Faustschläge eines Beamten

Göttingen

Brutaler und verstörender Einsatz der Polizei am frühen Sonntagmorgen in Göttingen: In einem Video eines Augenzeugen ist zu sehen, wie vier Beamte während des Einsatzes einen Mann in der Innenstadt festhalten und zu Boden drücken.

Einer der Beamten schlägt dem Mann mehrfach mit seiner behandschuhten rechten Faust ins Gesicht. Sein Knie drückt dabei auf den Hals des Mannes, der zu dem Zeitpunkt noch auf dem Rücken liegt. Ein weiterer Beamter versucht, ihm den Arm auf den Rücken zu drehen. Zwei weitere Polizisten halten die Beine fest.

Der Polizei gelingt es, den Mann auf den Bauch zu drehen. Das Knie des Beamten ruht nun im Nacken des Festgenommenen, dessen Gesicht so auf das Straßenpflaster gedrückt wird. „Was habe ich gemacht“, fragt er. Er spricht derbe Beleidigungen gegen die Beamten aus und verfällt in lautes Lachen. Blut des Mannes spritzt aus einer Platzwunde aufs Straßenpflaster. Sein Gesicht trägt Spuren der Faustschläge. Der Augenzeuge gibt den Polizisten zu verstehen, dass er den Einsatz filmt. Die Beamten machen weiter. Das Video liegt vor.

Polizei schildert den Vorfall

Was das Video nicht zeigt: Das was zuvor und danach geschehen ist. Der Mitschnitt setzt erst ein, als der Festgenommene schon am Boden liegt, von den Polizisten gehalten wird und sein Gesicht auf das Pflaster der Fußgängerzone gedrückt wird. Er endet damit, dass die Polizisten den Mann zunächst unter Kontrolle haben.

Ein Sprecher der Polizei schildert den Fall in einer ersten Stellungnahme so: Der 28 Jahre alte Mann habe der Polizei zuvor im Stadtgebiet Anlass für eine Identitätsfeststellung gegeben. Er habe sich über die Polizeibeamten lustig gemacht, sich herablassend gegenüber den Polizisten gezeigt und versucht Streifenwagen zu blockieren. Einer Kontrolle durch die Polizei habe der alkoholisierte Mann sich widersetzt, was in Folge zu seiner Überwältigung in der Weender Straße geführt hat, die im Video festgehalten wurde. Bei dem Einsatz seien auch zwei Beamte durch den Mann verletzt worden.

Einsatz soll intern aufgearbeitet werden

Schließlich sei der Mann von den Beamten auf die Wache gebracht worden. Eine Blutprobe sei genommen und seine Personalien aufgenommen worden. Dort habe er sich wieder ganz normal verhalten, schildert der Polizeisprecher das Verhalten des Mannes. Mit einem hinzugezogenen Rettungswagen sei der Mann dann in ein Krankenhaus gebracht worden.

Den Einsatz der Polizei und das Verhalten der Polizei soll nun intern aufgearbeitet werden. Gegen den 28-Jährigen hat die Polizei ein Verfahren wegen Widerstand und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Im September hatte ein Einsatz der Polizei in Göttingen ebenfalls für Aufsehen gesorgt. Ein Beamter hatte einem Jugendlichen vor laufendem Videostream ins Gesicht geschlagen. Der Vorfall hatte sich bei einem Einsatz wegen einer wiederholten, massiven Ruhestörung ereignet. Ein Video kursierte in den sozialen Medien.

Von Michael Brakemeier