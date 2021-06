Das Peiner Freibad musste am Freitagnachmittag geräumt werden. Grund: Einige Besucher wollten den Einlassstopp nicht akzeptieren – und kletterten über den Zaun. Derweil wurde einige Jugendliche auf dem Gelände aggressiv.

Polizeieinsatz am P3 in Peine: Tagsüber gab es Ärger wegen der Zugangsbeschränkungen und am Abend einen Polizeieinsatz. Quelle: Ralf Büchler