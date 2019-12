Wildeshausen/Delmenhorst

Nach einer massiven Drohung hat die Polizei an Heiligabend das Haus eines Mannes in Wildeshausen durchsucht und dabei mehrere Waffen gefunden. Wie die Beamten am Mittwoch in Delmenhorst berichteten, war die 51 Jahre alte Ehefrau zuvor aufs Revier gekommen.

Die Polizei gibt an, dass die Ehefrau eine Sprachnachricht erhalten hat, in der ihr Mann sich und anderen Menschen das Leben nehmen wollte. Die Beamten sind daraufhin sofort zu dem Wohnhaus gefahren und haben den 53-Jährigen festgenommen. Dort wurden sowohl Schuss- als auch Stichwaffen sichergestellt. Der Mann war laut Polizei stark betrunken und kam „aufgrund der von ihm ausgehenden Gefahr“ in eine Psychiatrie.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern:

Telefon-Hotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste:

0800 - 111 0 111 (ev.)

0800 - 111 0 222 (rk.)

0800 - 111 0 333 (für Kinder/Jugendliche)

E-Mail: unter www.telefonseelsorge.de

Von RND/dpa