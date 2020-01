Polizei Niedersachsen kämpft mit Künstlicher Intelligenz gegen Kinderpornos

Hannover

Die Polizei Niedersachsen geht künftig mit einer speziellen Computersoftware gegen Kinderpornografie vor. Das Programm soll mittels Künstlicher Intelligenz (KI) brisantes Foto- und Videomaterial in sichergestellten Datenmengen finden. Die Hoffnung der Ermittler: die Auswertungszeit drastisch zu reduzieren und die Beamten, die bislang jede Datei einzeln angucken müssen, auch psychisch zu entlasten. Die KI-Software ist einmalig in Deutschland.

Landesinnenminister Boris Pistorius ( SPD) und Friedo de Vries, Chef des Landeskriminalamtes ( LKA), präsentierten die „Künstliche Intelligenz zur Bekämpfung von Kinderpornografie“ am Donnerstag in Hannover. Das Problem sei „die hässliche Fratze der Digitalisierung“, sagte Pistorius. Früher habe es ausgereicht, Kinderpornos in Form von Heften oder Kassetten einfach aus dem Verkehr zu ziehen. Heute werden die Daten auf einfachsten Wegen über das Internet weiterverbreitet.

Anstieg der Fälle um 75 Prozent

Nach vorläufiger Auswertung des LKA stieg die Zahl der Kindesmissbräuche 2019 voraussichtlich um etwa 20 Prozent, die Verbreitung von Kinderpornos sogar um 75 Prozent. Mit ein Hauptgrund sei die steigende Anzahl von Tablets und Smartphones, viele Bilder und Videos werden beispielsweise in Foren und Whatsapp-Gruppen weiterverbreitet.

Laut de Vries beschlagnahmte allein das LKA Niedersachsen im Jahr 2018 eine Datenmenge von 1314 Terabyte an Kinderpornos. Zum Vergleich: Auf ein Terabyte passen etwa eine Million Fotos. „Diese Mengen sind mit einfach mehr Personal nicht mehr zu bewerkstelligen“, sagte Pistorius. Außerdem sei die Arbeit für die Beamten äußerst belastend, teils monatelang nur „widerliches Bild- und Videomaterial“ zu sichten.

21 Fotos pro Sekunde

Die KI trifft in Zukunft anhand sogenannter Bildsequenzen-Interpretation eine Vorauswahl, um den Polizisten im Land die Arbeit zu erleichtern. Während ein Ermittler pro Sekunde ein Bild bearbeiten kann, nimmt sich die Software in derselben Zeit 21 Fotos vor. Da sie zudem rund um die Uhr arbeiten kann, schafft sie beispielsweise 4,75 Terabyte in weniger als drei Tagen – ein Polizist braucht dafür ein Jahr. De Vries: „Dadurch haben die Kollegen künftig wesentlich mehr Zeit zum Ermitteln.“

Das bundesweit einmalige Pilotprojekt startet im Februar, alle entsprechenden Einheiten in den 30 Inspektionen im Land werden mit einem entsprechenden Rechner ausgestattet. Die KI trifft allerdings lediglich eine Vorauswahl, das potenziell strafrechtlich relevante Material muss weiterhin manuell von den Polizisten gesichtet werden. Aber: Durchschnittlich machen Kinderpornos nur etwa 25 Prozent von beschlagnahmten Daten aus, drei Viertel wurden also bereits im Vorfeld ausgesiebt. So könne auch die Ermittlungszeit reduziert werden, bislang liegt sie wegen der langen Auswertezeit bei rund neun Monaten. De Vries: „Nun sind wir schneller und dichter dran.“

Andere Länder haben bereits Interesse

Laut Pistorius haben andere Bundesländer schon Interesse an der KI-Software bekundet. Seit 2017 entwickelte das LKA das Programm in Eigenregie, lediglich die Hardware für rund 110.000 Euro musste beschafft werden. Während der Testphase werde das Programm eng überwacht und – wie für Künstliche Intelligenz üblich – fortlaufend weiterentwickelt. Aber bereits jetzt habe die Software anhand der bislang verwendeten Testdaten eine Treffergenauigkeit bei den als Kinderpornos identifizierten Dateien von 89 Prozent.

Von Peer Hellerling