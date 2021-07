Hamm

Rund 500 Kilometer hatte die Pilgergruppe vor sich, als sie am 4. Juli im niedersächsischen Gorleben gestartet ist. Vom Kerngebiet der deutschen Antiatomkraftbewegung aus wollten die Teilnehmer des von kirchlichen und Umweltinitiativen organisierten „Kreuzwegs für die Schöpfung“ bis zum 1. August nach Erkelenz-Lützerath am Braunkohletagebau Garzweiler II laufen, um auf die Gefährdung der Schöpfung aufmerksam zu machen. Doch die rund 20 Pilger kamen erstmal nur bis Hamm, dort wurden sie am Freitag von der Polizei gestoppt. Am Ende lag eine Pilgerin im Rentenalter am Boden, ein anderer Teilnehmer kam vorläufig in Gewahrsam. Wie konnte es dazu kommen?

Im Kern geht es wohl um die Frage, ob die Tour, bei der sich die Teilnehmer regelmäßig abwechseln, als eine religiöse Wanderung oder eine politische Demonstration zu betrachten ist. Grund für die Kontrolle am Schloss Oberwerries bei Hamm waren jedenfalls Transparente, die nach Ansicht der Polizei politischen Charakter hatten. Für diese vermeintlich politische Veranstaltung, die unter anderem von der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg und dem Gorlebener Gebet organisiert wird, lag der Polizei aber keine Anmeldung vor.

Anlass für die dann folgende Auseinandersetzung war nach Aussage der Polizei in Hamm, dass die Beamten die Identität eines 26-jährigen Teilnehmers feststellen wollten – er habe im Verdacht gestanden, mit seinem Smartphone Tonaufnahmen zu machen. Nach Schilderung der Polizei ist der Mann dann in ein Begleitfahrzeug geflohen, und die Pilgergruppe versperrte den Einsatzkräften den Zugang. Daraufhin hätten die Beamten nach Angaben des Polizeisprechers vier Pilger „weggestoßen“, dabei sei es auch zu dem Sturz der Rentnerin gekommen. Der 26-Jährige wurde schließlich mit auf die Wache genommen, später aber wieder freigelassen. Zudem erhielten eine 65-Jährige und ein 62-Jähriger Anzeigen wegen Gefangenenbefreiung, weil sie die Flucht ins Wohnmobil unterstützt hatten.

„Völlig unangemessene Härte“

Das Bündnis hinter der Klimapilger-Aktion kritisierte am Sonnabend den Polizeieinsatz: Die Polizei sei „mit völlig unangemessener Härte“ gegen die Pilgerinnen und Pilger vorgegangen, hieß es. Einige Polizisten seien mit gezogenem Schlagstock auf die Teilnehmer zugegangen, andere hätten Pfeffersprayer auf sie gerichtet. Die Rentnerin von den „Christians for Future Aachen“ sei am Kopf verletzt worden, die Polizei habe keine Hilfe geleistet. Ein Sprecher der Polizei Hamm versicherte dagegen, dass die Frau auf Nachfrage jede Hilfe abgelehnt habe, „die Vorwürfe entsprechen nicht der Wahrheit.“

Eine Rentnerin war bei der Polizeikontrolle zu Fall gekommen. Quelle: Kreuzweg für die Schöpfung

„Wir waren alle völlig fassungslos“, kommentierte Kreuzweg-Sprecherin Negen Jansen den Polizeieinsatz. Sie beschrieb die Polizei als „mehr als unkooperativ“. Der 26-Jährige habe lediglich seine Ausweisdokumente aus dem Fahrzeug holen wollen, darauf habe man die Polizei auch hingewiesen, berichtet sie.

Lage hat sich wieder entspannt

Inzwischen scheint sich die Lage jedoch entspannt zu haben. Jansen zufolge hat sich die gestürzte Rentnerin keine schlimmeren Verletzungen zugezogen. Gegen den Einsatzleiter der Polizei wolle man nicht weiter vorgehen. „Wir wollen keine weiteren Auseinandersetzungen, wir sind auf Deeskalation aus“, sagte Jansen.

Was hingegen ungeklärt bleibt, ist die Frage, ob die Versammlung einer Genehmigung bedarf. Im Gespräch mit der Polizeiinspektion in Dortmund sei dem Bündnis am Sonnabendnachmittag vorgeschlagen worden, ihren Kreuzweg als politische Veranstaltung anzumelden. Darauf habe man sich jedoch nicht eingelassen, erklärte Jansen. „Eine religiöse Veranstaltung muss ohne absurde Auflagen möglich sein“, sagte sie. Die evangelische Kirche im Rheinland habe sie in dieser Haltung bestärkt.

Bündnis will weitergehen

Die Pilger hatten nach der Kontrolle nach eigenen Angaben die Auflage erhalten, nur noch explizit religiöse Fahnen und Transparente mitzuführen. Nicht mehr zeigen durften sie unter anderem ein Banner mit einem Zitat von Papst Franziskus „Diese Wirtschaft tötet“ und das Hungertuch von Misereor, das den gebrochenen Fuß eines Menschen zeigt, der in Santiago de Chile bei Demonstrationen gegen soziale Missstände von Angehörigen der Staatsgewalt verletzt wurde. Auch das Halten des Banners „Atomkraft nein danke“ sei ihnen untersagt worden.

Pilgern ja, aber ohne Banner: Darauf hatten Polizei und Pilgergruppe sich am Freitag zunächst geeinigt. Quelle: Kreuzweg für die Schöpfung

Diese Verbote seien am Sonnabendnachmittag jedoch im Gespräch mit der Dortmunder Polizei kein Thema mehr gewesen, sagt Jansen. Die Gruppe wolle ihren Kreuzweg deshalb in gewohnter Manier fortsetzen. Weitere Etappen führen unter anderem vorbei am Steinkohlekraftwerk Datteln, der Zentrale des Energiekonzerns RWE in Essen und dem Sitz der nordrhein-westfälischen Landesregierung in Düsseldorf.

Von Thea Schmidt und epd