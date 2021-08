Celle

„Rotspon“ ist in Rente gegangen. So nennen sie es auf dem Landgestüt, wenn ein Zuchthengst nicht mehr seiner Hauptdisziplin nachgeht, dem Produzieren von Nachkommen. Der Rappe war auf seinem Feld besonders erfolgreich, ein richtiger Star. An die 300 hochklassige Auktionspferde haben ihn zum Vater, seine Gene stecken sogar in Dressur-Olympiasiegern. Da es für den 26-Jährigen zuletzt eine immer wackeligere Angelegenheit wurde, seiner Bestimmung zu folgen, ist seit ein paar Wochen Schluss mit dem alltäglichen Sprung. In Celle ist der als eifrig und nervenstark bekannte Hengst auch im Ruhestand sehr beliebt, sie geben ihm dort eine Art Gnadenbrot. „Rotspon ist mein Favorit“, sagt Gestütsoberwärter Nils Karabinski auf die Frage, um welches Pferd er sich am liebsten kümmert. „Für den würde ich meine Hand ins Feuer legen.“

Der Natursprung ist abgeschafft

Seit dreißig Jahren arbeitet der Beamte auf dem Landgestüt, er lebt dort in einer Dienstwohnung. Schon bevor „Rotspon“ geboren wurde, hat Karabinski auf dem Gelände in Celle und später auch der neuen Zweigstelle Adelheidsdorf Heu, Hafer und Kleie verteilt, hat Kutschpferde trainiert und ist mit wertvoller Fracht zu den im Land verteilten Deckstationen gefahren. In einer jahrhundertealten Institution wie dieser muten drei Jahrzehnte schon kurz an. Seit 1735 kümmert sich der Staatsbetrieb um hochwertigen Pferdenachwuchs – zunächst im Welfenreich Georg II. für Militär und Landwirtschaft, mittlerweile für den Reitsport in aller Welt.

Nils Karabinski füttert „Rentner Rotspon“. Quelle: Gabriele Schulte

Um 1800 hatte das Gestüt bereits 100 Hengste, die abwechselnd zu rund 50 Deckstationen gebracht wurden. Heute sind 80 aktive staatliche Zuchthengste, sogenannte Landbeschäler, im Dienst – ungefähr ebenso viele wie am Landgestüt Menschen beschäftigt sind. Ein Großteil der Pferde stammt aus der gestütseigenen Aufzuchtstation in Hunnesrück am Solling. Die Hengste haben ein strenges Auswahlprogramm durchlaufen, wurden in verschiedenen Sportdisziplinen trainiert und absolvieren im Alter von dreieinhalb Jahren eine Sportleistungsprüfung. Von Misshandlungen, wie sie zuletzt bei Olympia und Anfang des Jahres beim westfälischen Landgestüt Warendorf bekannt wurden, distanziert sich das Celler Gestüt. Landstallmeister Axel Brockmann spricht von Verantwortung gegenüber dem Tier. „Gerade im Umgang mit Pferden können wir Menschen lernen, uns in andere Lebewesen hineinzuversetzen.“

Mit den auf die Prüfung folgenden Einsätzen der Hengste als Zuchttiere sind inzwischen keine Besuche bei einer Stute in einer der noch verbliebenen 23 Deckstationen im Land mehr verbunden. Statt dessen wird nur noch Sperma in Styroporboxen dorthin gebracht. In dieser Hinsicht hat sich gerade in den dreißig Jahren, die Karabinski beim Landgestüt tätig ist, sehr viel geändert. Die Profizüchter haben die als Natursprung bezeichnete ursprüngliche Form der Fortpflanzung von Warmblut-Pferden praktisch abgeschafft. Künstliche Befruchtung ist effektiver und bringt mehr ein. Das gilt auch für Privathalter, deren gekörte Zuchthengste Privatbeschäler heißen.

Mit Phantom und einer Stute als Animierdame: Samenabnahme in der Deckhalle in Adelheidsdorf. Quelle: Busse

Wie bis vor Kurzem auch „Rotspon“ springen inzwischen alle Hengste, die nacheinander in die Deckhalle des Gestüts geführt werden, auf ein Phantom. Die lederne Stutenattrappe sieht wie ein Turngerät aus und ist mit Stahlbeinen im Boden verankert. Eine quer davor aufgestellte echte Stute dient nur als Animierdame. Früher war jedenfalls für die weiblichen Pferde nicht alles besser. Denn Züchter pflegten ihnen die Hinterbeine zu fesseln, damit sie nicht ausschlagen und wertvolle Körperteile des Hengstes verletzen konnten.

Von Montag bis Sonnabend wird der Akt jeden Morgen einmal vollzogen und ist ruckzuck vorbei. Pferdewirte fangen das wertvolle Ejakulat der Tiere in einer künstlichen Scheide aus Kunststoff auf. Labormitarbeiterinnen untersuchen, zentrifugieren und portionieren es für meist mindestens eine Handvoll Empfängerinnen. In Kühlboxen wird das Sperma spätestens am nächsten Tag, mit kurzen Zwischenstationen an Sammeldepots, an die Deckstation geliefert, die dies spezielle Erbgut bestellt hat.

Das Einfrieren von Sperma bei minus 196 Grad in flüssigem Stickstoff ist in Celle auch möglich, allerdings aufwendig. Auch das Verschicken von Gefrorenem über weite Strecken seit bisher die Ausnahme, sagt Brockmann, der seit 2008 Chef des Celler Gestüts ist. „Tiefgefrorenes ist fast so gut wie frisches“, meint er zwar. Aber für gute Trächtigkeitsraten müssten die Stuten dann engmaschiger ärztlich überwacht werden. Noch komplizierter ist ein Embryotransfer aus dem Reagenzglas.

Die stellvertretende Gestütsleiterin Sarah Handke zeigt den hellen, gut durchlüfteten Stall am Standort Adelheidsdorf. Quelle: Gabriele Schulte

Die Züchter bringen ihre Stuten in der Regel leibhaftig zur Deckstation, zu deren hormonell günstigster Zeit für eine Empfängnis. Unter Einhaltung aller Hygienevorgaben landet das im Labor aufbereitete Sperma per Spritze in der Gebärmutter. Tierärztinnen und -ärzte kontrollieren fortan, ob sich ein Fohlen entwickelt. Klappt es nicht gleich, profitieren die Kunden von einer Flatrate für die gesamte Saison. Bestverdiener für das Landgestüt sind aktuell die Hengste „Diacontinus“ und „Stolzenberg“, mit einem Deckgeld von je 1200 Euro für die Decksaison im Frühjahr und Sommer.

Bei aller Effektivität in der Zucht: Pferde funktionieren nicht wie Maschinen. Die Hengste kommen nicht immer sofort in Stimmung, manuelle Stimulation kann dann helfen. Bei den Stuten braucht wetterbedingt manchmal die Eireifung länger. „Im Mai, als es so kühl war, haben die ganz schlecht gerosst“, erzählt der Landstallmeister.

Das Landgestüt besitzt auch englische Vollblüter, Anglo-Araber und Kaltblüter. Im Zentrum aber stehen Warmblüter-Freizeitpferde, die Hannoveraner. Während andere Gestüte mit Oldenburgern oder Holsteinern werben, verbinden Pferdeliebhaber im In- und Ausland Celle mit diesen vielseitigen, im Grundsatz unkomplizierten Sportpferden. Was viele überrascht: Hannoveraner heißen alle Pferde dann, wenn sie im hannoverschen Zuchtverband registriert sind. Wer sein Turnierpferd etwa beim Oldenburger Verband anmeldet, startet fortan mit einem Oldenburger. Alle Zuchtverbände sind mittlerweile deutschlandweit anerkannt.

Zukäufe inzwischen auch in Westfalen

„Rassen sind nicht mehr deutlich zu unterscheiden“, erläutert der promovierte Landwirt Brockmann. Im Prinzip seien Hannoveraner, Rheinländer und Westfalen keine Rassen, wie bei Hunden Rottweiler und Labrador, sondern stimmten in Aussehen und Charakter praktisch überein. Zunehmend würden ihre Gene vermischt. Vor allem die Nachfrage der Freizeitreiter ziehe ein immer diverseres Angebot nach sich. „Früher gab der Zuchtleiter des Verbands die Marschrichtung vor“, erinnert sich der Landstallmeister. Die Verbände seien inzwischen liberaler geworden. Celle kaufe nun nicht mehr nur bei Auktionen in Verden ein, sondern etwa auch im westfälischen Münster. „Aber natürlich fühlen wir uns dem Hannoveraner verpflichtet.“ Grenzen für den Genpool aus den drei Besamungsstationen des Landgestüts – in Celle, Ankum und Verden – gebe es auch. Schecken zum Beispiel seien nicht zugelassen.

„Früher gab der Zuchtleiter die Marschrichtung vor“: Landstallmeister Axel Brockmann führt das Landgestüt seit 2008. Quelle: Gabriele Schulte

Der heutigen „Reiter-Community“, gern im Internet unterwegs auf der Suche nach passenden Pferden, kommt es offenbar besonders auf die Alltagstauglichkeit an. Das Landgestüt stellt auf seiner Homepage, auf Facebook und Instagram seine Hengste vor. „Rotspon“, der Neurentner, ist dort auf besonders großes Interesse gestoßen. Auch wenn Zuchttiere wie er mit ihrem Sperma viel einbringen, sei ein wirtschaftlicher Betrieb nicht zu leisten, sagt Brockmann. Eine Million Euro schieße das Land diesem historisch gewachsenen Kulturgut jährlich zu. Seit September vergangenen Jahres beherbergt das Gestüt vorübergehend auch die hannoversche Polizeireiterstaffel. Täglich werden einige ihrer 32 Pferde zur Streife nach Hannover gefahren, in Kürze soll ihr tiergerecht umgebautes Domizil am hannoverschen Welfenplatz bezugsbereit sein. Celle hat das Zusammenlegen früher kleinerer Pferdebuchten zu größeren Boxen schon hinter sich.

Heide, Hengste, Handwerkskunst Vom 3. bis 5. September lädt das Landgestüt Celle in diesem Jahr erstmals zum Spektakel „Heide, Hengste, Handwerkskunst“ auf seine Zweigstelle in Adelheidsdorf ein. Eine traditionelle Hengstparade vor großer Tribüne ist pandemiebedingt noch nicht möglich. Vielmehr soll es auf dem weitläufigen Gelände der Hengstprüfungsanstalt zwischen Hannover und Celle an verschiedenen Stationen kleinere Vorführungen und Marktstände geben. „Die große Heidefläche lässt jeden geforderten Abstand und jede Hygieneregel zu“, heißt es in der Ankündigung des Landgestüts.Die Hannoveraner-Pferde zeigen auch dort in verschiedenen Schaubildern ihr Können. Aussteller bieten Wohn- und Gartenaccessoires, Gartenpflanzen, Keramik, Mode, Schmuck und Kulinarisches an, einige präsentieren herbstliche Deko-Ideen. Zudem gibt es einen Kinderbereich.Besuchern wird festes Schuhwerk empfohlen. Karten sind ausschließlich an der Tageskasse erhältlich. Erwachsene und Jugendliche zahlen 10 Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei. Geöffnet ist am Veranstaltungswochenende täglich von 11 bis 18 Uhr.

Eine reine Männerdomäne ist das Landgestüt Celle im Übrigen nicht mehr, nach der Zulassung von Mitarbeiterinnen hat sich das im vergangenen Jahrzehnt sehr gewandelt. Inzwischen vertritt eine Pferdewissenschaftlerin, Sarah Handke, den Landstallmeister. Sie bereitet in der Hengstprüfungsanstalt Adelheidsdorf gerade die für Anfang September geplante Publikumsveranstaltung vor. „Wir orientieren uns ein bisschen am Kleinen Fest im Großen Garten“, sagt sie mit Blick auf die weiträumig verteilten Vorführungen. Die Pferdezucht, erzählt sie, mache ihr große Freude. Je nach Reitdisziplin und Wünschen der Besitzer gelte es für jede Stute einen Hengst mit den passenden Erbanlagen zu finden: „Ziel ist, die Stärken zu verbessern und Schwächen auszugleichen.“

Gestütsoberwärter Karabinski, Enkel eines Bierkutschers, lobt das weiblicher gewordene Klima. Die Kolleginnen hätten dem früher oft vorherrschenden Krawall- und Kommandoton im Gestüt ein Ende bereitet. Frauen würden weniger über Kraft und mehr über Einfühlungsvermögen mit den Pferden arbeiten. „Die Hengste brauchen auch ein bisschen Liebe und Zärtlichkeit“, sagt der 49-Jährige. Seinem Lieblingshengst „Rotspon“ hält er ein paar Äpfel hin. „Die stecke ich immer für ihn in die Tasche, wenn ich unter einem Obstbaum hergehe.“

Von Gabriele Schulte