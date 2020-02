Der Februar ist der Monat der Hengstschauen in Niedersachsen. Züchter suchen nach zukünftigen Vätern ihrer Fohlen. In der Welt der Sportpferde geht es um richtig viel Geld. Entsprechend opulent werden die Tiere zur Schau gestellt. Einblicke in die Welt von „Fohlen-Fabriken“ und millionenschweren Pferden.